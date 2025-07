La frustración de Franco Colapinto tras el abandono de Alpine en la Fórmula 1: «Me da mucha bronca»

Franco Colapinto tuvo otra carrera para el olvido en la Fórmula 1. El piloto argentino estuvo presente en el Gran Premio de Silverstone pero ni siquiera pudo salir a pista. En el momento de su largada desde boxes tuvo un desperfecto con el auto que, por decisión de Alpine, lo obligó a abandonar.

«Triste y frustrado», sentenció el oriundo de Pilar ante los medios. Colapinto no ocultó su enojo y explicó que le pasó en el momento que recibió la triste noticia: «No se qué pasó, la verdad no tengo ni idea, no podía salir del box. Todavía están investigando».

En ese sentido, remarcó que los desperfectos deberían llegar a su fin: «A trabajar para que la próxima no vuelva a suceder y a enfocarse en lo que viene. Hago lo mejor».

Las pruebas que realizó el sábado ya anticiparon que no iba a ser el mejor escenario. El argentino tuvo un error en su segunda vuelta rápida y tenía que largar este domingo desde el fondo. Sin embargo, no pudo salir a pista. «Estaba contento con el balance, y después no pude ni largar», reflexionó.

Franco Colapinto rompió el silencio tras el abandono con Alpine

«Estoy triste y frustrado por haber terminado así el fin de semana que había arrancado bien con respecto a Pierre, y estoy un poco triste por cómo terminó. Era una buena carrera viendo todo lo que pasó: la lluvia, los cambios de gomas y todas las cosas climáticas que volvieron cambiante a la carrera”, describió a su vez sobre su compañero que finalizó en el sexto lugar.

Antes de finalizar, se sinceró sobre el panorama frustrante que atravesó: “Creo que durante este fin de semana estuve más rápido que Pierre y viendo dónde está ahora terminando, capaz teníamos una buena oportunidad. Hay que seguir trabajando enfocados en lo que viene, pero una pena no poder ni largar. Me da mucha bronca. Hubo muchas oportunidades. Me habría encantado estar en la carrera e intentar algo. Un poco de frustración por el hecho ni haber podido largar, es algo que no quiere ningún piloto”.