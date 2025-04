La historia de Avellino, el equipo italiano que asciende cada vez que muere un Papa

El mundo entero se conmocionó con la noticia de la muerte del Papa Francisco y la ciudad italiana revivió un fenómeno marcado a lo largo de más de seis décadas que está vinculado al fútbol: Avellino, es un club italiano que asciende cada vez que muere un sumo pontífice.

Esta curiosidad no deja de repetirse desde 1958, precisamente desde el 9 de octubre, cuando el papa Pío XII falleció luego de 20 años como líder de la Iglesia Católica y Avellino ascendió de la cuarta división a la Serie C.

En enero, el Papa firmó la camiseta y bendijo al club italiano.

También cuando Juan XXII terminó su mandato en 1963 por su fallecimiento, el club logró regresar a la Serie C. En ese contexto, Giovanni Montini fue elegido como el nuevo Papa con el nombre de Pablo VI. Su papado se extendió hasta 1978 por su muerte.

Ese año, no solo falleció Pablo IV, sino Juan Pablo I, conocido como “el Papa de los 33 días” por lo corto de su pontificado. Avellino vivía un importante acontecimiento deportivo porque subía a la Serie A, la categoría más alta del fútbol italiano.

Juan Pablo II murió en 2005 luego de 27 años de papado y el Avellino sumó otro capítulo. Ascendió a la Serie B con Raffaele Biancolino, quien hoy es técnico del equipo. En la misma línea, pero esta vez con una renuncia, Benedicto XVI se convirtió en el primero en renunciar y ese mismo año, Avellino volvió a la Serie B.

🇮🇹💚 This is how Avellino celebrated promotion to Serie B! 🤯🎇



They were previously in Serie A for ten consecutive seasons, from 1978–1979 to 1987–1988. pic.twitter.com/Hj4Mm5kbkd