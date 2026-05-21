La inesperada incorporación de Marcelo Gallardo en el Mundial 2026: cuál será su rol

A semanas para una nueva cita máxima del fútbol, el nombre de Marcelo Gallardo vuelve a ser el centro de la escena. El exentrenador de River Plate formará parte del Mundial 2026 que comenzará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. Tras meses de inactividad al frente de un equipo, Muñeco incursionará en otro rol en la Copa del Mundo.

La noticia sorprendió al ámbito futbolístico a solo días de que se cumplan tres meses desde que Gallardo dejó su cargo en River Plate. Tras su salida de Núñez, los rumores sobre su desembarco en el fútbol del exterior se mantuvieron a la orden del día. Sin embargo, según informó el periodista Leandro Vaquila, Muñeco decidió poner en pausa su actividad como director técnico en el terreno de juego para experimentar una faceta totalmente nueva en su carrera desempeñándose como columnista especializado con Disney/ESPN durante la Copa del Mundo.

🎙️ GALLARDO AL MUNDIAL ⚽️🏆



El ex técnico de River Plate acordó con Disney / ESPN ser columnista en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México y comenzará el 11 de junio. pic.twitter.com/lWUJpK5wdC — Leandro Vaquila (@LeaVaquila) May 21, 2026

Su última vez en el banco de suplentes fue en el Estadio Monumental, en aquel encuentro frente a Banfield que marcó el cierre definitivo de su etapa en el club. Desde entonces, su actividad estratégica estuvo resguardada.

El balance de una etapa que aceleró la pausa

Esta sorpresiva incursión llega inmediatamente después de un proceso en River que dejó un sabor agridulce. Su esperado regreso en agosto de 2024, tras la salida de Martín Demichelis, encendió una ilusión colectiva que el andar del equipo no logró sostener.

El segundo ciclo de Gallardo se extendió por 18 meses en los que la irregularidad y la falta de un funcionamiento aceitado fueron la norma, quedando lejos de las altas expectativas que se habían generado en su retorno. Los números finales de esta última etapa exponen las dificultades que afrontó el DT. En 85 partidos dirigidos, obtuvo 35 victorias, 32 empates, 18 derrotas lo que dejó una efectividad del 53,72%.