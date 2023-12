La lesión de Alexis Mac Allister preocupa al técnico de Liverpool: «Nunca vi algo así», dijo Klopp

Alexis Mac Allister tuvo una dura lesión que generó preocupación en el Liverpool, mientras esperan por una recuperación a corto plazo. El jugador argentino fue reemplazado el pasado 6 de diciembre en el encuentro entre Liverpool y Sheffield United luego de haber sufrido un pisotón en su rodilla izquierda. Este jueves, el técnico del conjunto inglés, Jürgen Klopp, habló del tema y encendió las alarmas con detalles desconocidos de la lesión del campeón del mundo.

“El otro chico le pisó la rodilla y el tapón atravesó prácticamente el músculo hasta llegar al hueso. Ahora tenemos que esperar hasta que sane y pueda soportar el dolor, porque es bastante doloroso. Nunca antes había tenido esta lesión en uno de mis jugadores, pero ahora la tenemos», reveló el entrenador alemán.

ALEXIS ENCIENDE LAS ALARMAS: Primero recibió una patada de Hamer y luego, Vini Souza le pisa la rodilla. Por el momento, el argentino continúa en cancha. pic.twitter.com/suyVeIGXuR — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2023

El tiempo que demandará la recuperación de Alexis Mac Allister, según Klopp

Respecto a la recuperación del jugador de la Selección Argentina, agregó que deben ser muy cuidadosos: «Es un tipo súper duro, por lo que probablemente tengamos que asegurarnos que no pase nada desde el punto de vista de la infección. Eso es realmente importante”.

Y prefirió no poner plazos para su retorno al equipo. “Espero que no tarde tanto, me gustaría decir que es día a día. Quizás podría jugar el próximo partido, pero no estará preparado para eso. Espero que en los próximos tres o cuatro días dé grandes pasos y luego veremos”, analizó.