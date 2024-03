La polémica respuesta de Chilavert a Vinicius tras su llanto por el racismo: «El fútbol es para hombres»

El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert cargó contra el delantero brasileño Vinicius Jr, quien el lunes lloró duante una conferencia de prensa por los insultos racistas que recibe en España, al afirmar que «el primero que insulta y ataca es él» y que «el fútbol es para hombres».

Durante una emotiva rueda de prensa previa al amistoso que Brasil disputará este martes contra España, el delantero del Real Madrid afirmó que se siente frustrado porque los hinchas siguen saliendo impunes de los insultos racistas de los que es objeto.

«Cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando. Nunca he pensado en irme de La Liga porque si no les daría a los racistas lo que ellos quieren», manifestó entre lágrimas Vinicius.

Qué dijo Chilavert sobre la declaración contra el racismo de Vinicius Jr

Ante esto, Chilavert utilizó su cuenta en la red social X, ex Twitter, para responderle al brasileño: «Pan y circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres», escribió el ex arquero.