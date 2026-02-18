Ferro venció a Deportivo Roca y se quedó con la Copa de Oro del Mundialito Femenino: todos los campeones

AC Ferro derrotó a Deportivo Roca por la mínima y gritó campeón en el Maiolino. (Foto: Andrés Maripe)

Este martes por la noche se bajó el telón de un fin de semana cargado de emociones. Más de 1.000 chicas participaron de la quinta edición del Mundialito Femenino, que volvió a ser un absoluto éxito en General Roca.

La final por la Copa de Oro de la categoría Sub 14 —la principal del torneo— entre Deportivo Roca y Academia Ferro de Neuquén fue el broche de oro. Las neuquinas vencieron a las locales y se quedaron con el triunfo por 1-0, levantando el trofeo ante un Estadio Luis Maiolino repleto.

Las neuquinas festejaron con sus hinchas luego de vencer a las locales. (Foto: Andrés Maripe)

Ferro completó un torneo de alto nivel. Fue puntero de la Zona C con siete puntos, tras vencer 9-0 a Princesas, 3-0 a CAI de Comodoro Rivadavia Naranja y empatar 1-1 con Tomateras. En semifinales eliminó a Unión Femenina, líder de la Zona B, y en la final dio el golpe para consagrarse campeón de visitante.

Las 17 jugadoras que formaron parte del equipo campeón, son las siguientes: Martina Coliqueo, Dulce Tula, Juana Lobo, Francina Pavez, Julieta Duran, Sol Araneda, Helena Blanco, Jazmín Peña, María Córdoba, Olivia Pucheta, Martina Rivas, Rosario Asencio, María José Silva, Leila De La Vega, Yuliana Amarfil, Franca Esparza y Leila Cruces.

Por su parte, Deportivo Roca también había realizado una campaña destacada y llegó invicto a la definición. Dominó la Zona A con tres triunfos: 5-1 a Luna Park de Bariloche, 4-0 a CAI de Comodoro Rivadavia Blanco y 1-0 a Pueblo Viejo Las Peques. En semifinales venció a Tomateras de Lamarque, pero en la final no pudo ante el conjunto neuquino.

Las Naranjas realizaron un gran torneo y se retiraron aplaudidas por sus hinchas. (Foto: Andrés Maripe)

Los otros trofeos dorados

La final de la Sub 12 fue la primera Copa de Oro que se disputó en el Maiolino durante la jornada decisiva. Las primeras en festejar fueron las chicas de Tomateras de Lamarque, tras vencer a CAI de Comodoro Rivadavia. Igualaron en el tiempo regular y todo se definió desde el punto de penal.

En la categoría Sub 16, Unión Femenina se impuso ante AC Ferro en la antesala de la final principal. Al igual que en la Sub 12, el partido terminó empatado y el título se resolvió por penales.

Las copas plateadas se tiñeron de naranja

Después del mediodía se definieron las Copas de Plata en las tres categorías competitivas. En la Sub 12, Deportivo Roca derrotó a Huahuel Niyeo, de Ingeniero Jacobacci, y celebró ante su gente en el Maiolino.

Más tarde, en la Sub 16, volvieron a festejar Las Naranjas: Deportivo Roca se impuso frente a Lala Gym y levantó el trofeo en su casa.

Por último, en la categoría principal, CAI Naranja venció a Atlético Neuquén y se llevó la Copa de Plata Sub 14 a Comodoro Rivadavia.

El trofeo de plata de la Sub 14 quedó en manos de CAI de Comodoro Rivadavia Naranja.

Actividad todas las jornadas

La quinta edición del Mundialito Femenino comenzó el jueves 12 de febrero y se extendió hasta la noche del martes.

La organización planificó el fixture de manera tal que todos los equipos tuvieran partidos en cada día de competencia, con la disputa de Copa de Oro, Plata, Bronce y Copa Estímulo en distintas categorías.

Además, las más pequeñas —Sub 8 y Sub 10— también disfrutaron de la experiencia durante los cuatro días, con encuentros recreativos entre todos los equipos, en un evento que volvió a ratificar el crecimiento del fútbol femenino en la región.