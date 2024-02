La Selección Argentina define detalles para los amistosos de marzo

La Selección Argentina tendrá una nueva oportunidad para continuar con la preparación de cara a la Copa América 2024. A fines de marzo jugará dos amistosos, que tuvieron algunas complicaciones logísticas en el camino, pero en breve quedarán confirmados con algunos cambios respecto de lo que era la idea original.

En un principio, la idea era realizar una gira por China, donde la AFA ya tenía arreglados partidos con Nigeria y Costa de Marfil, los últimos dos finalistas de la Copa África. Sin embargo, por motivos organizativos que excedieron a la AFA, la posibilidad de viajar a Asia quedó descartada y hubo que poner manos a la obra para buscar una alternativa.

Los rivales de la Selección Argentina para los amistosos de marzo

Así fue que se confirmó a Estados Unidos como sede, con la idea de mantener los rivales africanos, de relativo buen nivel teniendo en cuenta las complicaciones para cerrar partidos ante seleccionados europeos de jerarquía, como inicialmente quería Scaloni. Con uno de los dos se pudo, el otro no: Nigeria será efectivamente uno de los dos rivales argentinos, pero no así Costa de Marfil.

Al combinado marfileño se lo reemplazará con uno de Concacaf. Próximamente se confirmará si será Panamá -uno de los clasificados de Centroamérica para la Copa América- o El Salvador -que no tuvo una buena actuación en la Liga de Naciones de la Concacaf y estuvo lejos de lograr un boleto a Estados Unidos 2024.

Además del segundo rival, resta definir los estadios donde se jugarán los partidos. Por el momento, la única confirmación es que serán en la Costa Este de los Estados Unidos, pero todavía sin ciudad ratificada.