Argentina debuta contra Chile en la Eliminatoria para la Americup de básquet

El seleccionado argentino de básquetbol debutará mañana contra Chile en el grupo A, por la Eliminatoria de la Americup 2025 de Nicaragua. El partido se jugará desde las 21:40 en el estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Hay cuatro zonas y la Albiceleste están en la A con Venezuela y Colombia, además de la Roja.

Los tres mejores de cada grupo se clasificarán para el campeonato a jugarse en Maragua, Nicaragua, el año próximo. El formato del certamen será en tres ventanas FIBA desde esta primera en febrero, en noviembre de 2024 y febrero de 2025. Cada equipo jugará contra todos los oponentes de su grupo en partidos de ida y vuelta.

Campazzo y Deck, los estelares

Argentina, que viene de quedarse afuera del último Mundial y de los Juegos Olímpicos de París 2024, contará con sus del Real Madrid, Facundo Campazzo y Gabriel Deck. También fueron convocados Juan Bocca (Monbus Obradoiro, España), Lenadro Bolmaro (Bayern Munich), Gonzalo Bressan (Castelló, España), Nicolás Brussino (Gran Canaria), Gonzalo Crobalán (San Pablo Burgos, España), Marcos Delía (APU Udinese, Italia), Juan Fernández (Breogán, España), Lucas Giovannetti (Movistar Estudiantes, España),

Juan Ignacio Marcos (Girona, España) y Lucio Redivo (UEB Cividale, Italia).

El entrenador principal será Herman Mandole, quien tendrá como asistentes a Nicolás Casalánguida y Guido Fabbris. El DT cubrirá a Pablo Prigioni, head coach de la Selección Argentina, quien no pudo viajar al país por sus compromisos con Minesotta Timberwolves, en la NBA.

Mendole cubrirá a Prigioni, quien no pudo viajar desde Estados Unidos. (CAB)

El calendario

Jueves 22 de febrero vs. Chile, 21:40, Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata

Domingo 25 de febrero vs. Chile, 21:20, Coliseo Municipal de Valdivia, Chile

Viernes 22 de noviembre vs. Venezuela, a confirmar, Argentina

Lunes 25 de noviembre vs. Colombia, a confirmar, Argentina

Jueves 20 de febrero de 2025 vs. Venezuela, a confirmar, Venezuela

Domingo 23 de febrero de 2025 vs. Colombia, a confirmar, Colombia