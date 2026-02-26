La semana termina con otra fecha de Picadas en el autódromo de Centenario

Este 27 de febrero, el autódromo de Centenario será escenario de un especial de viernes de picadas, en una jornada que promete espectáculo y una gran convocatoria en la región. Luego del éxito de los últimos eventos realizados durante el verano, la expectativa vuelve a ser alta para esta jornada especial, que reunirá a los principales exponentes de autos y motos.

Organizada por Speed Races Centenario, este nuevo capítulo contará con un parque numeroso y un show que continúa consolidándose como uno de los grandes atractivos del verano en el autódromo Provincia del Neuquén, que decididamente se transformó en la casa de los torneos de picadas.

Se vienen grandes duelos en la recta de La Colonia.

Cronograma, premios y entradas

La actividad comenzará desde las 18 con la apertura de puertas. A las 19 darán inicio las pruebas libres y competencias de motos, mientras que los autos saldrán a pista a partir de las 21:30. Habrá 1.000.000 de pesos en premios, dividido en las categorías de autos y motos.

Las entradas generales en puertas tendrán un costo de 20.000 pesos, mientras que la VIP (acceso a pista) tendrá un valor de 30.000.