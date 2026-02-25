Atención Colapinto: así funciona el nuevo sistema con IA que revolucionará la Fórmula 1

Como cada año, la Fórmula 1 trae diferentes herramientas y funciones para innovar su producto y tratar de tener la menor cantidad de errores posibles. No es la excepción de este 2026, donde la máxima categoría tendrá modificaciones reglamentarias fundamentales que cambiarán las carreras.

En las últimas horas, se conoció la nueva herramienta con Inteligencia Artificial que permitirá reconocer con facilidad si un monoplaza ha superado los límites de pista. El programa RaceWatch tendrá a partir de esta temporada un sistema automatizado que permite verificar cuándo un auto ha pasado la famosa línea blanca.

El software RaceWatch suma una herramienta fundamental.

Esto agiliza el trabajo de los comisarios de pista, que en algunos Grandes Premios de la Fórmula 1 tuvieron más de 1000 revisiones durante un fin de semana (por ejemplo Austria 2025).

De esta forma, se acelera el proceso de revisión y reduce en un 95% los casos que permiten la intervención humana. Además, con este innovador programa la FIA podrá enviar las imágenes de prueba a las escuderías, teniendo un sistema más transparente sin que los equipos tengan que solicitar las evidencias.

¿Cómo funciona el nuevo programa?

El nuevo sistema, definido como ECAT (Every Car All Turns), interpretará el comportamiento de los coches comparándolo con un modelo de referencia.

De esta forma, podrá verificar «dónde se han salido de la pista y las variaciones en la trayectoria, ya que existe una línea ideal que siguen los coches y es raro que se desvíen de ella», detalló Chris Bentley, director de estrategia de sistemas de información de monoplazas de la Federación, en diálogo con Motosport.

Además, enfatizó que el objetivo es «pasar de un proceso manual a uno semiautomático, manteniendo sin embargo un componente humano, ya que hay que evaluar las infracciones y las banderas blancas y negras«.

El sistema ECAT debutará en la temporada 2026.

«Si muestran una desviación anómala, si el coche entra en una zona virtual dibujada en la pista o si la trayectoria se desvía demasiado de la línea de carrera ideal, RaceWatch puede generar una alerta«, aclaró Bentley.

A partir de este año, las polémicas por los límites de la pista perderán protagonismo gracias a las innovaciones que ofrece la FIA. Según la Fórmula 1, cada circuito tendrá «entre 30 y 40 máquinas virtualizadas operativas en pista en todo momento», que permitirán el correcto funcionamiento del programa.