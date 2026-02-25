Se presentó el MXGP 2026: Bariloche será sede de la primera fecha del Mundial de Motocross

El acto se llevó a cabo en Buenos Aires con la presencia de diferentes autoridades.

El próximo 7 y 8 de marzo, Bariloche recibirá la primera fecha del Mundial de Motocross. Este martes en Buenos Aires, se realizó la presentación oficial de MXGP Argentina YPF, uno de los eventos deportivos más importantes que recibirá el país en 2026.

En el acto, estuvieron presentes Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Leonardo Marcasciano, presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Bariloche y Zona Andinam, y Walter Cortés, intendente de la ciudad.

En la conferencia de prensa, Scioli recalcó que el evento «se verá en 130 países y tendrá una audiencia superior a los 600 millones de personas«. Por otro lado, Mascarciano enfatizó que «es uno de los eventos más fuertes que vamos a hacer en nuestra ciudad, la vidriera al mundo va a ser muy importante».

Además de la importancia deportiva, la competencia impulsará el turismo internacional en la ciudad: «Este tipo de eventos generan trabajo, movimiento económico y una promoción global incomparable para nuestro destino», destacó Cortés.

El 7 y 8 de marzo el mundo del motocross tendrá los ojos en Bariloche.

¿Cómo será el circuito y cuáles son las principales novedades?

Alrededor de 80 pilotos de elite de todo el mundo competirán en el nuevo circuito Bariloche MX Race Track, que fue diseñado específicamente para la competencia. El trazado consiste de 1.800 metros de extensión y 21 curvas.

Además, tendrá un atractivo especial. Al ser un circuito a estrenar, los pilotos y equipos deberán adecuarse al terreno patagónico desde cero. El predio tiene una ubicación estratégica, ya que está situado en las inmediaciones del Parque Tecnológico y Productivo, con acceso desde Ruta 40 y a 5 kilómetros del aeropuerto internacional.

También se estrenará en Bariloche el Paddock Show, donde los fanáticos del motociclismo podrán estar cerca de los protagonistas. Durante el sábado y luego de las clasificaciones, el público es

Por primera vez, el Mundial de Motocross tendrá una fecha en Bariloche y será el décimo año consecutivo que Argentina es sede del MXGP: desde el 2017 al 2024 se realizó en Villa La Angostura y Córdoba recibió la competencia en 2025.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en el sitio oficial del evento. El valor de los tickets varía si se elige la «general» o «VIP». Además, hay diferentes paquetes donde se incluye el acceso al Paddock y el estacionamiento.