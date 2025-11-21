Lanús ante el Mineiro de Sampaoli por la final de la Sudamericana: formaciones, hora y TV

Este sábado desde las 17, Lanús y Atlético Mineiro buscarán la gloria en la final de la Copa Sudamericana. El partido se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el mismo escenario donde Racing se consagró campeón el año pasado.

“Vamos a copar todo Paraguay”, escribió la cuenta oficial de Lanús en X. Se esperan 15.000 hinchas del Granate en la capital paraguaya. La caravana comenzó temprano: en total saldrán 60 micros desde el polideportivo del club, 18 vuelos chárter desde Ezeiza y miles viajarán por su cuenta.

Lanús ya sabe lo que es ganar la Sudamericana: fue campeón en 2013 ante Ponte Preta, con Guillermo Barros Schelotto como entrenador. Lo curioso es que en la Recopa Sudamericana 2014 se enfrentó justamente a Atlético Mineiro, que se impuso 4-3 en la prórroga en Belo Horizonte. Además, el Galo ya había vencido al Granate en la final de la Copa Conmebol 1997.

Cómo llegan a la final

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino arriba a la definición en un gran momento: perdió apenas uno de los últimos 13 partidos, aunque fue nada menos que el clásico ante Banfield. En la última fecha del Torneo Clausura venció 3-1 a Atlético Tucumán y terminó segundo en la Zona B, con 30 puntos.

En la fase de grupos de la Sudamericana, Lanús compartió zona con Vasco da Gama, Melgar y Puerto Cabello. Terminó puntero e invicto. Luego, en octavos de final superó a Central Córdoba por penales, en cuartos eliminó al Fluminense y en semifinales derrotó a la U de Chile.

Por su parte, el Galo llega con dudas. Marcha undécimo en el Brasileirao, lejos de los primeros puestos, y en su última presentación antes de la final cortó una racha de ocho partidos invicto al caer 2-0 ante Bragantino.

En la Sudamericana terminó segundo en el Grupo H, detrás de Cienciano y por encima de Deportivo Iquique y Caracas FC. Ese puesto lo obligó a disputar un repechaje, donde venció por penales al Atlético Bucaramanga. Luego superó a Godoy Cruz en octavos, a Bolívar en cuartos y logró el pase a la final ante Independiente del Valle.

Formaciones, hora y TV

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, José Canale, Carlos Izquierdoz, Sacha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Guilherme Arana; Fausto Vera, Igor Gomes; Bernard, Rony, Dudu; Hulk.

Hora: 17

Árbitro: Piero Maza

Estadio: Defensores del Chaco