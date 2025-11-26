Lanús y Tigre cierran los octavos del Clausura: formaciones, hora y TV

Walter Bou, que en 2024 fue nominado al Puskas por un gol ante Tigre, sería suplente.

Hoy a las 21:30 comienza Lanús–Tigre, en lo que será el último partido de los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, ya que el Grana terminó segundo en la Zona B y el Matador finalizó séptimo en la A.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino cosechó 30 puntos en 16 jornadas y quedó a tan solo un tanto del líder Rosario Central. Los comandados por Diego Dabove finalizaron séptimos con 22 unidades, luego de caer en la última fecha ante el Xeneize.

El cotejo se juega recién hoy por un motivo claro: Lanús disputó el sábado la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El Grana se consagró campeón por penales después de 120 minutos de pura intensidad.

Quien avance a los cuartos de final ya tiene rival y fecha confirmada: será el lunes ante Racing. La Academia será local si avanza Tigre y visitante en caso de que lo haga el reciente campeón sudamericano.

Formaciones, hora y TV

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Tomás Cardona, Ramón Arias, Federico Alvarez; Sebastián Medina, Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Hora: 21:30.

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

TV: TNT Sports Premium.