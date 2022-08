Las frases de Battaglia sobre su salida de Boca

Como jugador fue el más ganador de la historia del club y como DT obtuvo dos títulos importantes, aunque no pudo hacerlo en la ansiada Copa Libertadores. Luego de su salida de Boca, Sebastián Battaglia dio una nota exclusiva con TyC Sports y dejó varias frases destacadas.

El exvolante central del Xeneize se refirió a los procesos que tienen los entrenadores en los clubes argentinos y la poca tolerancia que hay ante la ausencia de resultados positivos. En ese sentido, usó una frase de Marcelo Gallardo, DT de River, para exponer su punto de vista. «Fuimos irregulares pero los procesos deben tener tiempo. Lo pidió gallardo para su equipo. Fueron muchos momentos en los que parecía que cada partido era el fin del mundo. Había una presión que cambiaba muy rápido entre ganar y perder, pero yo creo en los procesos y en el tiempo de trabajo. Incluso escuché a Gallardo decir que necesitaba espacio y tiempo para darle una idea al equipo actual. Si le pasa a él, que lleva años en River, imaginate lo que le puede pasar a uno que recién comenzaba”, señaló.

La partida de Battaglia de la institución de la Ribera no fue del todo prolija. La decisión tomada por el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme fue comunicada por sus laderos al técnico en una estación de servicio. Además, sus declaraciones sobre la falta de refuerzos fueron determinantes en la resolución de los dirigentes. : “Nunca pensé que esa respuesta me iba a alejar del cargo. Siempre me dijeron que los refuerzos estaban en consideración y que se estaban hablando; pero la realidad es que nunca llegaron”, afirmó.

Consultado sobre la situación que vivió con Agustín Almendra, Sebastián declaró: “Con el tema Almendra no había vuelta atrás. Como cabeza de grupo, creo que tomé la decisión que había que tomar”. El futbolista lo insultó en una práctica porque el DT lo ponía siempre con los suplentes, incluso en aquellos partidos en los que rotaba a los titulares. Almendra lo acusó de que le armaban el equipo y Battaglia lo marginó.

Por otra parte, en su última semana como entrenador de Boca, se dio la discusión de los jugadores con la dirigencia por los premios, en la previa al decisivo duelo contra Corinthians por octavos de final de Copa Libertadores. En ese sentido opinó que «lo de los premios debería haberse resuelto a principio de año».

