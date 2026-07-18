Las mejores fotos del banderazo argentino en Nueva York antes de la final del Mundial 2026

A horas de la gran final del Mundial 2026, los hinchas argentinos volvieron a demostrar que la pasión por la Selección Argentina no entiende de distancias. En la previa del partido ante España, miles de fanáticos se reunieron en Times Square, en Manhattan, para realizar el último banderazo antes del duelo que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La emblemática plaza de Nueva York se vistió de celeste y blanco con banderas, camisetas y cánticos de apoyo a la Scaloneta. Ni las lluvias intermitentes pudieron frenar la fiesta argentina, que tuvo bombos, trompetas y homenajes a dos de los grandes ídolos del fútbol nacional: Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

Los puestos de choripanes y asado también dijeron presente y aportaron el color argentino a la previa de una final histórica. Una vez más, los hinchas transformaron una ciudad extranjera en una verdadera casa albiceleste.

Las mejores fotos del banderazo argentino en Times Square

(AP Photo/Frank Franklin III)

(EFE/Octavio Guzmán)

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(AP Photo/Julio Cortez)

(Clarín Fotografía/Juano Tesone)

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