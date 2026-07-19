La espera por más nieve y atención estatal

A pesar de que la temporada de invierno transita por segundo año consecutivo con menos nieve de lo habitual, la afluencia de visitantes sigue en niveles altos en Bariloche, con una proyección de un 85% de ocupación hotelera este mes y la seguridad del arribo de 50.000 brasileños hasta septiembre. De todas maneras la industria del turismo espera la atención estatal, que no siempre llega a conformar a todos, ante la incertidumbre por el nivel de gasto y del derrame en la ciudad.



Las previsiones del fenómeno del Niño con mayores precipitaciones no llegaron como espera y con la temporada de vacaciones en marcha, la acumulación de nieve natural no es todavía la esperada.

En la órbita nacional, en mayo el secretario Daniel Scioli hizo un anuncio a toda pompa para un sector que exclusivamente mira a Bariloche: el turismo estudiantil. La oferta era que el Estado a través del Banco Nación financiaría con 18 cuotas los viajes de egresados (con créditos hasta 5 millones de pesos).

En la práctica, el anuncio no resolvía el problema a nadie porque las agencias que venden los paquetes de turismo estudiantil ya ofrecen financiar los viajes en 12 cuotas, con un valor congelado casi dos años antes de concretarse.

En la Provincia, el Gobierno prepara la ley de Promoción e Impulso al Turismo que anunció el gobernador Alberto Weretilneck a comienzos de este mes, en oportunidad del aniversario 80° de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina. La idea es incluirlo en el paquete de medidas que en agosto se impulsarán a la Legislatura, aunque tal vez en una segunda tanda, para mediados o fines del próximo mes.

En el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que tiene bajo su órbita a la secretaría de Turismo, se trabaja en el borrador. Prometen socializarlo a las entidades empresarias para pulirlo, pero entienden que no se podrá responder a todas las demandas con esta ley.

El ministro Carlos Banocloy piensa en una herramienta a dos tiempos: por un lado, para las nuevas inversiones que generen un impacto en el sector los 365 días del año (más orientado a Bariloche y tal vez a la hotelería, donde el turismo no tiene tan marcada la estacionalidad) y otro para desarrollos que les aporten valor agregado y servicios a lugares descentralizados y con potencial de crecimiento.

El beneficio será con exenciones o reducción impositiva en Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos, Patentes y con un plus para los inversores ya radicados en Río Negro. Los valores están por definirse, aunque se evalúa un esquema diferencial según el tipo y monto de inversión para compensar con una reducción de la carga impositiva.

En el sector turístico esperan detalles y la próxima semana la propia secretaria Sol Canalda iniciará una ronda de reuniones y consultas. Las expectativas son moderadas, algunos apuntan a que la verdadera necesidad es acceder al crédito.

En ese aspecto, la Provincia tiene el fondo de inversión Fogarío que, por ahora, en Bariloche tiene un modesto el impacto con la asistencia a 23 emprendimientos más vinculados al comercio, por unos 340 millones de pesos.

Por otro lado, el Gobierno analiza poder bajar la línea del BID Invest que tiene un piso de 10 millones de dólares, una base alta para cualquier emprendimiento turístico. La idea es que sea el Gobierno quien tome ese financiamiento y lo ofrezca con un volumen más bajo. Está en estudio.

Mientras tanto, las obras vinculadas al sector en Bariloche tienen relevancia y también sus tiempos, que no muchas veces conforman. La ruta al aeropuerto, que tendrá financiamiento de la CAF, fue licitada hace un mes y medio sin definirse aún la adjudicación. La nueva terminal de ómnibus tiene plazos de finalización entre septiembre y octubre. Hoy en el terreno es la única de magnitud que impacta de manera directa en la principal economía de la cordillera.