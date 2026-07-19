La app para la que trabajo también me endeuda: repartidores toman préstamos con las plataformas

La crisis de ingresos y de consumo llevó a los argentinos a endeudarse cada vez más. Tras el consiguiente aumento récord de la morosidad de los préstamos, el vocero presidencial, Adrián Ravier, responsabilizó a las propias familias de las dificultades para afrontar los pagos. Según sostuvo, la morosidad se da porque los argentinos “no saben manejar sus ingresos” y deberían “aprender hasta qué cuota podemos pagar”.

“A veces la gente misma se expone a riesgos de impago”, agregó.

Ante esta situación, algunas de las apps de delivery que funcionan en el país comenzaron a ofrecerles préstamos a los repartidores. Según un informe del Banco Central (BCRA), como iniciaron hace relativamente poco su actividad de prestamistas, el aumento es significativo: la cantidad de deudores creció entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 un 177%, mientras que durante 2025 aumentó 122%. Cuando los préstamos los toman negocios que venden sus productos a través de las plataformas, las deudas alcanzan un monto siete veces mayor.

Para el Central, estas plataformas “constituyen una herramienta de inclusión financiera” y “representan una alternativa en la provisión de financiamiento para trabajadores de ingresos variables, que pueden permitirles apalancar su propia capacidad productiva”. Para el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), que representa a los repartidores de apps, estos préstamos constituyen “un nuevo mecanismo de esclavitud financiera”.

Este medio intentó contactar a representantes de PedidosYa, pero no obtuvo respuesta al momento de publicarse esta nota.

Los números

“Hay alrededor de un millón de trabajadores de plataforma, y somos casi 400.000 los que somos repartidores y repartidoras”, dijo a RÍO NEGRO Leila Argüello, secretaria de Acción Social de SiTraRepA. Según un informe de la consultora EcoGo, los préstamos obtenidos a través de la app de PedidosYa superaban cómodamente los 30 mil millones de pesos en mayo de 2026.

Un vocero de Rappi le dijo a RÍO NEGRO que la plataforma no otorga “ningún tipo de crédito o préstamos a los repartidores independientes en Argentina”. Sin embargo, afirmó que esos trabajadores “pueden acceder a algunos de estos a través de terceros que son los responsables de establecer las condiciones de tales acuerdos y ejecutarlos”. Por ejemplo, el 7 de julio, Rappi firmó un convenio con el Banco Galicia que permite a los trabajadores “acceder a productos financieros desarrollados especialmente para sus necesidades, promoviendo una mayor inclusión financiera y nuevas oportunidades para su desarrollo económico”, según un comunicado oficial.

Según el informe del BCRA, el promedio de los préstamos fue alrededor de $900.000 en diciembre de 2025. “Es grave”, dijo Argüello. “Para acercarse a un salario de 1.200.000 o 1.300.000 pesos hay que estar entre 10 y 12 horas arriba de una bicicleta, 6 o 7 días a la semana, trabajando en la calle. La proporción del endeudamiento respecto de lo que se gana por mes es enorme”, agregó.

A la vez, dijo Argüello, una plataforma como PedidosYa paga entre 1.200 y 1.500 pesos en promedio por pedido entregado, “a diferencia del promedio de diciembre de 2025, cuando el pago rondaba los 2.500 pesos”.

El monto bajó, afirma, debido a “este contexto de crisis, en el que hay cada vez más repartidores y repartidoras, lo cual hace que tengamos que estar muchas más horas trabajando en la calle”.

La rueda infinita

Según el informe del Central, la mayor proporción de los créditos tomados corresponde a trabajadores de apps de hasta 39 años: un 70% en el total de deudores. Los trabajadores de hasta 29 años, creció de 21% en diciembre de 2023 a 33% en diciembre 2025.

Para Argüello, la mayoría de los trabajadores saca créditos para comprarse o arreglar sus herramientas de trabajo: el celular, la bicicleta, la moto. “El meme que recorre entre los trabajadores dice: ‘Estoy yendo a trabajar para pagar la moto que utilizo para ir a trabajar’”.

De acuerdo al BCRA, el sistema que usan para evaluar potenciales tomadores de crédito es diferente al de los bancos tradicionales. “A diferencia de un banco tradicional, no solo se analiza el historial de morosidad (burós de créditos), sino métricas de desempeño: antigüedad, tasa de aceptación de viajes y calificación de usuarios”, dice el documento. Se trata, agrega, de un “capital reputacional”.

Pero para Argüello, esto no evita que las tasas sean “excesivamente usurarias”. Afirmó que las hay de entre 260% y 700% anuales.

“Por ejemplo, una compañera que tiene varios años de antigüedad en la aplicación, con sus métricas correctas, tenía habilitada la opción de que PedidosYa le otorgara hasta 1.300.000 pesos. Ella sacó solo 600.000, y lo estaba devolviendo en 24 semanas, a 35.000 pesos cada semana: alrededor de 25 pedidos por semana se le van para pagarlo y termina devolviendo casi 900.000 pesos de los 600.000 que pidió”, graficó.

“No son claras las condiciones”, afirma Argüello. Una empresa, contó, hace un “corte semanal” y paga lo ganado todos los jueves. “De ese pago, la cuota del préstamo se descuenta automáticamente: es una rueda”, agregó. Quizás eso explique la relativa baja tasa de irregularidad que, según un informe de la consultora EcoGo, alcanzó el 11,7% en mayo de 2026.

“Es como que el esclavo se compre su propio grillete”, agregó Argüello.

Para la dirigente, “la única salida que vemos a esto es el reconocimiento de la relación laboral”. Actualmente, los repartidores de las apps son monotributistas o “socios” de las plataformas: es decir, no están reconocidos como empleados de las empresas para las que trabajan. Según Argüello, la solución pasa por que “repartidores y las repartidoras tengamos un recibo de sueldo para acceder a préstamos más formales, con tasas de interés más accesibles”.

“De esta manera, se genera una dependencia perpetua con el patrón”, agregó.