Río Negro empieza a delinear la Ruta de las Arenas con una traza preliminar de 119 km hacia Vaca Muerta

La futura Ruta de las Arenas ya cuenta con una propuesta de recorrido. Después de que el Gobierno de Río Negro confirmara este año que la obra seguía entre sus prioridades, un estudio técnico preliminar aporta nuevas precisiones sobre el corredor vial proyectado para el transporte de cargas vinculadas a Vaca Muerta.

El informe, al que accedió Diario RÍO NEGRO, propone una traza de 119 kilómetros entre Roca y la Ruta Provincial 17, en cercanías de Añelo. A diferencia de las primeras alternativas analizadas, que llegaban hasta Cinco Saltos, la propuesta actual extiende el recorrido hasta el principal polo petrolero de la Cuenca Neuquina.

Cómo es el recorrido actual que tiene el transporte de arena en Río Negro

El estudio describe que hoy los camiones que trasladan arena desde las canteras de Río Negro hasta Añelo recorren unos 140 kilómetros. El trayecto utiliza la Ruta Provincial 6, las rutas nacionales 22 y 151 y luego las rutas provinciales 7 y 17.

La documentación advierte que ese circuito presenta una gran congestión vehicular, producto del crecimiento constante de la actividad petrolera. Por eso plantea construir un corredor exclusivo para vehículos asociados a la producción hidrocarburífera.

La nueva alternativa comenzaría en la intersección con la Ruta Provincial 6, en General Roca, y finalizaría en la Ruta Provincial 17, en Añelo. El recorrido aprovecharía caminos de servidumbre existentes junto al oleoducto Oldelval y al gasoducto Neuba, además de incorporar intersecciones canalizadas sobre las rutas Provincial 6 y Nacional 151.

La traza prevista para la Ruta de las Arenas

El proyecto divide la obra en dos grandes sectores. El primero comprende 95 kilómetros entre Roca y la Ruta Provincial 8. Según el estudio, atraviesa una zona topográficamente llana y de escasas pendientes, lo que favorecería la construcción del camino.

El segundo tramo tiene una extensión de 24,2 kilómetros entre la Ruta Provincial 8 y la Ruta Provincial 17. Allí la traza corre paralela al oleoducto Oldelval y debe atravesar el cañadón El Nene, donde se prevé salvar un desnivel de unos 35 metros con pendientes del 5%. También contempla un cruce sobre un ducto existente en el sector de la planta de Shell.

La traza recorrería las bardas al norte del lago Pellegrini para evitar las zonas urbanas. Foto: Franco Urchipía.

El estudio incorpora un cómputo preliminar de los principales trabajos que demandaría el corredor. Entre ellos figuran la limpieza de 1,19 millones de metros cuadrados, más de un millón de metros cúbicos de desmonte, 546.000 metros cúbicos de terraplén y una calzada enripiada de aproximadamente 500.000 metros cúbicos.

El documento aclara que esos valores deberán ajustarse cuando finalice el diseño geométrico definitivo. Aunque todavía no existe un presupuesto oficial, desde la Secretaría recordaron que el costo surgirá una vez concluido el proyecto ejecutivo. Como antecedente, Andrea Confini había estimado en 2025 una inversión cercana a 150 millones de dólares para desarrollar esta infraestructura.

Andrea Confini: «Esa Ruta de las Arenas es estratégica»

La secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, dio precisiones a Diario RÍO NEGRO sobre el recorrido que analiza la Provincia. Según explicó, el camino seguirá un esquema similar al corredor de los ductos para evitar atravesar las zonas urbanas.

«Es parecido con el camino del gasoducto. Va bordeando por atrás el lago Pellegrini. Lo que te posibilita es despegarte de las zonas urbanas y sacar de la ecuación el gran cuello de botella que hoy es el puente«, sostuvo la funcionaria. Sus definiciones coinciden con la traza descripta en el estudio técnico.

«Lo que te posibilita es despegarte de las zonas urbanas y sacar de la ecuación el gran cuello de botella que hoy es el puente», Andrea Confini, secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro.

Confini explicó que ese recorrido permitirá llegar directamente a Añelo sin atravesar el río. «Eso te da una dinámica y una operatividad que no te da otra opción, sobre todo cuando uno piensa cómo llega la arena desde San Antonio hasta Añelo. Esa Ruta de las Arenas es estratégica«, afirmó.

En qué etapa se encuentra el proyecto

Fuentes de la Secretaría de Energía y Ambiente indicaron que el documento corresponde a un estudio preliminar y que la Provincia trabaja actualmente junto con empresas del sector para consolidar el proyecto ejecutivo.

La próxima etapa incluirá estudios de suelos, hidrología, tránsito y evaluaciones de impacto ambiental. Recién cuando esos trabajos concluyan podrán definirse el costo definitivo de la obra y la modalidad de financiamiento.

La Provincia trabaja actualmente junto con empresas del sector para consolidar el proyecto ejecutivo. Foto: Franco Urchipía.

También señalaron que una de las principales ventajas de la alternativa elegida es que aprovecha servidumbres ya habilitadas por los ductos existentes. De esa manera, no será necesario abrir un camino completamente nuevo, sino acondicionar trazas ya consolidadas, lo que simplificaría los permisos necesarios para ejecutar la obra.

La conexión con el puerto de San Antonio Este

Para la Provincia, la Ruta de las Arenas forma parte de una estrategia logística más amplia vinculada al desarrollo energético. En ese sentido, Confini sostuvo que el ingreso de arena por el puerto de San Antonio Este será un componente clave para abastecer a Vaca Muerta.

«Tenemos mucha expectativa respecto al ingreso de las arenas por nuestro puerto. Lo vemos como una alternativa más cercana porque permite reducir costos, y ese es un factor clave para que el producto sea competitivo», aseguró. También remarcó que el rol del Estado será generar las condiciones para atraer inversiones. «Lo que hacemos es garantizar seguridad jurídica, estabilidad económica y previsibilidad política. Después, quién compra las arenas o cómo las transporta es una decisión del sector privado», explicó Confini.