Revisión Técnica Obligatoria: Río Negro adherirá parcialmente a la desregulación nacional y abrirá nuevos talleres

Río Negro adherirá parcialmente a la desregulación nacional de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). El Gobierno de Alberto Weretilneck negocia con la Nación los alcances de esa adecuación, pretendiendo compatibilizar la reforma impulsada por Javier Milei con el esquema provincial de concesiones.

La propuesta que el Ejecutivo enviará a la Legislatura durante agosto prevé habilitar nuevos talleres para la realización de la RTO, pero sin alterar los contratos con las empresas que actualmente explotan las plantas concesionadas.

Puntualmente, el resguardo contractual comprendería a Bariloche, El Bolsón, Cipolletti, Viedma, San Antonio, Choele Choel y Roca. La desregulación rionegrina alcanzaría únicamente a las ciudades donde no existen concesiones vigentes.

El aspecto técnico de la propuesta provincial se negocia entre el secretario de Transporte de Río Negro, Juan Ciancaglini, y funcionarios nacionales. El martes continuarán las conversaciones para plantear la adhesión de Río Negro al nuevo régimen, con particularidades.

En Río Negro, los talleres habilitados son seis y, próximamente, se sumará a Roca. La Provincia pretende que la desregulación en Río Negro no impacte en esos contratos. Foto: Marcelo Ochoa.

El plan de Río Negro -según reconoció el funcionario- es un “acompañamiento de la Provincia al nuevo régimen de RTO, con reservas expresas al registro de talleres en las ciudades donde hay contratos vigentes” y, también, mantener a “la Universidad del Comahue como órgano auditor en los controles técnicos”.

La reforma nacional, oficializada en junio con la Resolución N° 32 de la Secretaría de Transporte, creó un Registro de Talleres, y habilitará que cualquiera que reúna las condiciones técnicas podrá realizar esas verificaciones. Además, permite que las inspecciones puedan efectuarse en cualquier jurisdicción del país y elimina la tarifa única, dejando que cada prestador fije libremente el valor del servicio.

El martes habrá una reunión con Nación y la Provincia insistirá con una adhesión parcial y mantener los contratos con las operadoras de los talleres actuales.

Actualmente, Río Negro divide el servicio de RTO en las concesiones otorgadas a la firma ITV SRL para las plantas de Bariloche, El Bolsón y Cipolletti —además de una unidad móvil para Catriel— y también opera la de Viedma. La empresa RTO Oeste SA administra los talleres de San Antonio Oeste y Choele Choel, con un taller móvil para Río Colorado.

La situación de General Roca es diferente. Esa planta está cerrada por falta de concesionario, pero, tras cuatro licitaciones frustradas, en la última se presentó la firma García Orozco Estefanía, que sería la adjudicataria del servicio.

Hasta el momento, ninguna provincia concretó formalmente su adhesión al nuevo régimen nacional de RTO. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó un proyecto para adecuar su normativa, mientras que el gobierno bonaerense ya confirmó que mantendrá el sistema actual.

La decisión política de Weretilneck repite la estrategia que ya aplicó en otras reformas impulsadas por la administración de Milei. Un respaldo parcial. En este caso, pretende aplicar la desregulación nacional, incorporando modificaciones para preservar herramientas propias y evitar conflictos con los contratos en ejecución.

Los nuevos plazos y las modificaciones

La desregulación nacional modifica también los plazos de verificación. Pasa de dos a cinco años en los particulares 0 km mientras que se altera de uno a dos años en las unidades de hasta los diez años de antigüedad. Si se supera, los controles vuelven a ser anuales.

Valor mínimo en Río Negro $ 51.000 El valor vigente y mínimo de la RTO en Río Negro, considerando el vehículo menor. La segunda categoría asciende a los $ 76.500.

La normativa nacional crea un Registro de Talleres, que será abierto, gratuito y completamente digital. Así, se propone que cualquier taller que demuestre capacidad técnica podrá solicitar su inscripción y realizar revisiones técnicas vehiculares.

Podrán atender cualquier tipo de unidades y se permite que la verificación pueda efectuarse en cualquier taller habilitado del país.

Se prevé una única base informática nacional y registrar en forma digital los certificados emitidos, facilitar el control de vigencia y mejorar la trazabilidad de las inspecciones.

El impulsor de la decisión fue el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Más talleres habilitados implica más oferta, menor costo y mayor cercanía”, pregonó el funcionario.