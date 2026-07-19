Neuquén lanza Parque Industrial Capital: tendrá 1.000 hectáreas y «el mejor régimen de tasas del país»

La Municipalidad de Neuquén lanzará de manera oficial este lunes 20 el Parque Industrial Capital, un predio productivo de 1.000 hectáreas que se consolidará como el más grande de la Patagonia y uno de los de mayor envergadura del país. El nuevo espacio estratégico desembarcará apuntalado por un agresivo programa de incentivos locales y un esquema de beneficios sobre las tasas municipales “superior al RIGI nacional”.

En diálogo exclusivo con Diario RÍO NEGRO, el coordinador de Gestión Económica de la comuna, Gastón Contardi, destacó el régimen impositivo: «En términos porcentuales, el esquema de beneficios sobre las tasas municipales es el mejor del país«. Lo comparó con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de Nación y aseguró que será superador en ese aspecto.

Parque Industrial Capital: quiénes tendrán las mayores ventajas fiscales

Contardi detalló que con la presentación formal que se realizará al mediodía también quedará habilitado el empadronamiento virtual. La prioridad absoluta fijada por la administración del intendente Mariano Gaido estará centrada en el compre y la radicación de empresas locales.

La normativa local está orientada tanto a las actividades industriales tradicionales como al asentamiento de proyectos de base tecnológica. Los detalles serán expuestos durante la presentación de este lunes.

El funcionario indicó que el sistema de adjudicación premiará de forma directa la celeridad constructiva, otorgando prioridad y mayores ventajas fiscales a aquellas firmas que inicien inmediatamente las obras civiles una vez que hayan accedido a la tenencia de la tierra.

A su vez, la apertura del parque servirá para zonificar el ejido urbano actual, facilitando un ordenamiento de la demanda y la relocalización de firmas consolidadas que hoy se encuentran operando en diferentes puntos de la capital neuquina. El municipio apuesta a que las empresas más grandes de la provincia formen parte de esta primera etapa de desarrollo mixto.

Tendrá 1.000 hectáreas y será el más grande de la Patagonia

El megaproyecto se localiza en la zona de la Ruta 67, dentro de las tierras correspondientes a la ampliación del ejido de la ciudad de Neuquén. La habilitación de este espacio estratégico busca dar respuesta a la «enorme demanda» corporativa informal de la región y ordenar el asentamiento de las grandes firmas de servicios.

Mapa del empalme de la Ruta Provincial 67 con la Autovía Norte en Neuquén capital.

La consolidación de la infraestructura base del Parque Industrial Capital demandará inversiones que equivalen a un total estimado en US$ 100 millones. Estas tareas iniciales se ejecutarán mediante un formato de inversión compartida entre las arcas públicas y los aportes de los desarrolladores privados, incluyendo redes internas de servicios que ya registraron sus primeros movimientos en el terreno. De hecho, el municipio ya inició por cuenta propia la ejecución de las primeras inversiones contempladas dentro de ese presupuesto global.

Con respecto al financiamiento y el origen de los fondos para las obras de mayor complejidad técnica, Contardi aclaró cómo se están gestionando los recursos para las redes energéticas: «Las obras municipales ya empezaron. Algunas obras la intención es que se hagan con Provincia y con Calf también, sobre todo la que tiene que ver con la inversión de las estaciones transformadoras. Las obras de servicios van a ser inversión en parte municipal y en parte privada«, detalló de forma oficial.

La primera etapa está destinada para empresas neuquinas y habrá una segunda convocatoria nacional e internacional. (Imagen ilustrativa gentileza municipalidad de Neuquén)

En cuanto al rol de los privados y el potencial económico del predio a largo plazo, el coordinador municipal evitó comprometer al Ejecutivo local con cifras definitivas, aunque dejó en claro la expectativa que maneja la administración: «Nosotros proyectamos una inversión privada en esas mil hectáreas que va a superar tranquilamente los 200 millones de dólares. Las obras privadas tenemos previsto que empiecen el año que viene, seguramente en el primer semestre».

Plazos de inscripción y el plan completo: septiembre, la próxima fecha clave

El proceso de registro obligatorio se dividirá en dos etapas diferenciadas y se gestionará bajo la modalidad de declaración jurada digital —con una serie de requisitos técnicos— a través de la página web de la Municipalidad de Neuquén ( www.neuquencapital.gov.ar ). La primera ventana administrativa se extenderá por 30 días a partir de este lunes, reservada exclusivamente para las firmas de origen neuquino.

La segunda etapa de inscripciones se habilitará a principios de septiembre, momento en el que se abrirá el padrón para aspirantes de escala nacional e internacional que busquen ocupar el remanente de lotes.

«Es el proyecto económico público privado más ambicioso de la historia de la ciudad», remarcó Contardi. La planificación del sector comenzó formalmente en 2022 con la sanción de la Ley provincial N° 3332 de ampliación del ejido municipal. La urbanización productiva sobre la Ruta 67 se complementará de forma directa con otras dos grandes obras de la capital como el Complejo Ambiental y el proyecto del Parque Solar municipal.