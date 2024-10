Lawson confesó quién tuvo la culpa en el incidente con Franco Colapinto en la Fórmula 1: «Fue torpe»

Franco Colapinto finalizó decimosegundo en el Gran Premio de México tras una dura carrera que estuvo llena de polémica. Luego de que termine su participación, se conoció que el argentino fue penalizado por un incidente con Lawson, y el neozelandés se encargó de revelar de quién fue la culpa.

En una de las últimas vueltas, Colapinto adelantó a Lawson con una maniobra que generó un roce entre ambos vehículos aunque el incidente no tuvo grandes consecuencias: solo generó daños en el alerón delantero del neozelandés.

Luego de que finalice la carrera, el piloto de Red Bull se refirió al incidente y aclaró de quién cree que fue la culpa: “Honestamente, le di espacio en la curva dos y él también venía a mucha velocidad, más de la que esperaba. Intenté salir de ahí, pero solo le agarré la rueda trasera”. Y dejó en claro que “En realidad no es su culpa ni nada por el estilo. Simplemente fue un incidente torpe”.

El toque con Colapinto fue solo uno de los polémicos momentos que protagonizó Lawson en México, ya que anteriormente tuvo un tenso cruce con Checo Pérez.

“Simplemente, vino derecho como si no hubiera ningún coche. Creo que podría haber evitado el incidente. Por suerte lo vi y abrí la puerta, de lo contrario habría sido un choque masivo. No era necesario. Dañamos las dos carreras. Fue demasiado”, recriminó Checo, quien no escondió su enojo.

Aunque la situación desató más polémica, ya que en redes sociales se viralizó un gesto provocador de Lawson hacia el mexicano en plena carrera. Luego de su participación, el neozelandés fue llamado por Christian Horner, director de Red Bull, posiblemente para un llamado de atención.

La sanción que recibió Franco Colapinto en el Gran Premio de México

Luego de la carrera, la FIA dio a conocer que el auto número 43 incumplió el Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 (d) del Código Deportivo Internacional al causar una colisión con el neozelandés de Racing Bulls.

Por este motivo, se le aplicó una penalización de 10 segundos (aunque no perdió un puesto ya que le llevaba más 12 de distancia a Esteban Ocon) y 2 puntos de penalización en su Superlicencia.