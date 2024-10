LeBron y Bronny James hicieron historia en el triunfo de los Laker’s: padre e hijo jugaron juntos en la NBA

En la NBA se vivió un momento histórico cuando LeBron y su hijo Bronny James dieron un salto a la cancha para convertirse en la primera dupla de padre e hijo en compartir cancha en un partido oficial. Luciendo la icónica camiseta de Los Ángeles Lakers, ambos coronaron una noche mágica con una victoria por 110-103 ante los Minnesota Timberwolves, en el esperado debut de la temporada regular 24/25.

A sus 39 años, la estrella de la franquicia, quien arrancó como titular, tuvo la posibilidad de salir al campo de juego con su hijo de 20, quien fue suplente. La memorable imagen ocurrió a los 4.00 del el segundo cuarto y marcó un hito: nunca antes una dupla de padre e hijo habían jugado juntos en toda la historia de la liga.

LeBron James.

Bronny James.



The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh