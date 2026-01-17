«Frente a los incendios forestales no existen fronteras»: Chile ayuda a Chubut con un avión y un helicóptero

La emergencia por los incendios forestales en la Patagonia activó un operativo de cooperación regional. El Gobierno de Chile concretó el envío de aeronaves para reforzar las tareas de combate del fuego en zonas críticas de Chubut. El operativo incluye un avión monomotor AT-802 y un helicóptero ligero AS350 B3.

Ayuda aérea de Chile para incendios forestales en la Patagonia

La información oficial fue difundida por autoridades del país vecino, que detallaron el alcance del apoyo solicitado por la Argentina. Las aeronaves permanecerán en territorio argentino durante 10 días y tendrán un total de 70 horas de operación para el combate directo de los incendios forestales.

Las aeronaves operarán durante 10 días en zonas afectadas por incendios forestales en Chubut.

El financiamiento de la misión corre por cuenta de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior de Chile. Desde ese país aclararon que el despliegue no afecta su Plan Nacional contra Incendios Forestales 2025-2026 , que contempla más de tres mil brigadistas y decenas de medios aéreos.

Cooperación internacional para combatir las llamas en Chubut

El canciller chileno Alberto van Klaveren sostuvo: “Nos hemos puesto a disposición de Argentina para poder ayudar, de la forma más oportuna y adecuada posible, a hacer frente a los incendios que afectan a la Patagonia”. También afirmó: “La solidaridad y la cooperación entre países hermanos son fundamentales para abordar las catástrofes que ponen a prueba nuestras capacidades”.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, remarcó que “Chile tiene una larga tradición de colaboración con los países hermanos frente a emergencias o desastres como los incendios forestales”. Agregó que “ya enviamos esta ayuda a Argentina para combatir los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y en la Provincia de Chubut”.

Desde el ministerio de Agricultura chileno, el ministro Alan Espinoza señaló: “Frente a los incendios forestales no existen fronteras”. También indicó que la cooperación incluye análisis técnico y evaluación de los focos ígneos.

La asistencia aérea se suma al apoyo del Cuerpo de Bomberos de Palena, de la Región de Los Lagos, que envió un carro bomba, una camioneta de apoyo y cinco voluntarios especializados, tras un pedido formal del municipio de Esquel.