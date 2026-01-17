Acuerdo Mercosur-UE: qué gana la Argentina con la apertura comercial hacia Europa

El Gobierno presentó el acuerdo Mercosur-Unión Europea como un punto de inflexión para la inserción internacional de la Argentina, con efectos inmediatos sobre exportaciones, comercio exterior e inversiones. La evaluación oficial sostuvo que el entendimiento amplía el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo y mejora la competitividad de los productos argentinos.

Exportaciones, carne y frutas: el Gobierno celebró el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El acuerdo fue suscripto este sábado en Asunción por los presidentes y cancilleres del Mercosur y el comisario de Comercio de la Comisión Europea. Desde el Ejecutivo señalaron que la Unión Europea concentra 450 millones de habitantes y representa la tercera economía global, con el 15% del producto bruto mundial.

El Gobierno afirmó que el acuerdo “representa un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia de inserción internacional de la Argentina”. La visión oficial remarcó que el entendimiento mejora las condiciones de acceso a un bloque que es el segundo mayor importador global.

Se detalló que la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, mientras que solo el 0,5% quedará excluido. El 99% de las exportaciones agrícolas del bloque se verá beneficiado, según el documento oficial.

El Gobierno de Javier Milei celebró el acuerdo. Foto: archivo.

Entre los principales productos argentinos, la carne tendrá reducciones arancelarias clave. En la actualidad paga entre 20% y 60%, pero el esquema prevé tributar 0% dentro de la cuota Hilton y 7,5% para nuevas cuotas por 99.000 toneladas a distribuir entre los países del Mercosur.

En pesca, productos como langostinos, merluza y calamar accederán a arancel cero. También se eliminarán impuestos para frutas y cítricos como limones, naranjas, peras, arándanos, cerezas y kiwi, que enfrentaban tasas de hasta 17%, además de miel, biodiesel y productos regionales.

El sector vitivinícola figura entre los beneficiados, con la eliminación de aranceles al vino argentino y el reconocimiento de 96 indicaciones geográficas y expresiones tradicionales. El Gobierno destacó que se trata de un reclamo histórico de los productores.

Proyecciones de exportaciones e inversiones

El Ejecutivo proyectó que las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrían crecer hasta 76% en cinco años y hasta 122% en un horizonte de diez años. En valores, los envíos pasarían de USD 8.641 millones en 2025 a USD 19.165 millones en una década.

También se remarcó el impacto en inversiones. La Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina, con un stock cercano a USD 75.000 millones. Según el Gobierno, el acuerdo “otorga certidumbre y previsibilidad a los operadores económicos”, en un proceso que ahora deberá avanzar con las ratificaciones internas de ambos bloques.

Con información de Infobae