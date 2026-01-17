El gobernador Figueroa formalizó el equipo de la nueva ministra de Juventud

La Casa de Gobierno de Neuquén oficializó los decretos de nombramiento de colaboradores del nuevo ministerio de Juventud (Neuquén informa)

A un mes y medio de la jura de Josefina Codermatz como titular del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, el Gobierno de Neuquén oficializó esta semana los nombres que completan el equipo de la cartera.

Aunque la ministra asumió sus funciones el pasado 5 de diciembre, las designaciones de las secretarías clave se conocieron recién este viernes con la publicación de los decretos en el Boletín Oficial.

La estructura, que el gobernador Rolando Figueroa considera estratégica para la «sustentabilidad social» de la provincia, quedó definida con tres figuras centrales en las áreas de gestión directa:

María Fernanda Villone asumió la secretaría de Deportes.

asumió la secretaría de Deportes. María José Rodríguez se hizo cargo de la secretaría de Cultura.

se hizo cargo de la secretaría de Cultura. Ana Laura Bonet fue designada como subsecretaria de Cultura.

Un organigrama a medida para la nueva gestión

La demora en las designaciones oficiales responde a una readecuación de competencias dentro del gabinete. Figueroa utilizó las facultades de la Ley Orgánica de Ministerios para modificar la estructura sin aumentar el número de carteras, pero reasignando áreas que antes pertenecían al ahora disuelto ministerio de Desarrollo Humano.

Bajo el mando de Codermatz —contadora de 31 años y ex directora del Iadep—, el ministerio funcionará con dos secretarías principales (Deportes y Cultura) de las cuales dependen sus respectivas subsecretarías. Además, la subsecretaría de Juventud y la empresa estatal ECyDENSE completan la órbita de este nuevo organismo.

El objetivo de estos cambios, según los decretos 38 al 41 de 2026, es buscar una mayor eficacia y eficiencia administrativa. Para el gobernador, esta cartera representa un «ministerio soñado», ya que unifica áreas que él considera motores de vinculación transversal con el resto de la sociedad neuquina.

El cierre de una etapa de transición

Con estas firmas, se termina de dar forma al movimiento de piezas que se inició en diciembre tras la salida de Julieta Corroza, quien dejó el Ejecutivo para asumir en el Senado. Aquel traspaso obligó a repartir las funciones de Desarrollo Humano entre Trabajo (a cargo de Lucas Castelli) y este nuevo ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Mientras que otras áreas ya habían definido sus autoridades días después de la jura de diciembre, Cultura y Deportes debieron esperar hasta mediados de enero para la formalización legal de sus responsables. La ministra Codermatz ya cuenta ahora con el equipo completo para encarar lo que resta del verano y la planificación de la segunda mitad de la gestión.