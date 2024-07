Leodán González estará en el VAR de Argentina – Ecuador: el polémico antecedente que preocupa a Lionel Scaloni

El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro principal en el encuentro de Argentina ante Ecuador por los cuartos de final de la Copa América. Y la preocupación pasa por el VAR, que estará bajo comando de Leodán González, que ya estuvo en el 2-0 ante Canadá, pero que tiene un antecedente negativo con la Albiceleste.

Cuando la Scaloneta se estaba comenzando a gestar en 2019 en la Copa América de Brasil, llegó a las semifinales, donde el uruguayo manejó la tecnología ante el anfitrión y llevó a cabo un polémico arbitraje que derivó en el triunfo por 2-0 del Scratch, que terminó siendo campeón.

En aquel encuentro, las dos jugadas más recordadas fueron dentro del área brasileña, una con un penal no sancionado sobre Sergio Agüero, que de yapa terminó en gol de Roberto Firmino de contragolpe, y luego con otra infracción no cobrada, esta vez sobre Nicolás Otamendi.

«Fue penal, el VAR no me llamó. Si yo veía esa jugada, yo sancionaba tiro penal«, reconoció Roddy Zambrano, quien ofició de juez principal sobre el arbitraje que generó la explosión de Lionel Messi en rueda de prensa.

«Nos faltó el respeto con el arbitraje que hizo. Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y no fueron nunca al VAR. Una cosa increíble. Todo el partido fue así«, disparó el capitán. «Es para analizar y ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitrajes. No creo que haga nada porque maneja todo Brasil, es muy complicado. Son jugadas claras que nunca revisaron, no fueron al VAR. Vieron manos boludas, faltas boludas, penales pelotudos… Y hoy no fueron al VAR», concluyó.