Liga Argentina de básquet: Depo Viedma perdió en el debut, pero tiene rápida revancha

En un debut cargado de intensidad, Deportivo Viedma cayó 84-81 frente a Central Entrerriano, en el inicio de la Conferencia Sur del torneo Apertura de la Liga Argentina de básquet 2025/26. El equipo de Guillermo Bogliacino tendrá rápido desquite porque esta noche visitará a la Unión de Colón, en el medio de la gira por Entre Ríos.

El quinteto capitano dejó una buena imagen en su estreno, aunque no logró quedarse con la victoria ante un rival que aprovechó su localía y la gran efectividad desde el perímetro. Central, recientemente ascendido desde el Federal, mostró oficio y carácter en los momentos clave del juego.

Paridad y leve ventaja para Entrerriano

En el arranque, los dirigidos por Bogliacino comenzaron con un buen juego colectivo y destacadas apariciones de Luciano Cáceres, que mantuvieron parejo el marcador hasta el cierre del primer cuarto (21-20). Durante el segundo período, Lisandro Fernández aportó energía y puntos para mantener a Depo en juego, pero el local se fue al descanso con una leve ventaja (39-36).

Tras el entretiempo, los de Viedma ajustaron en defensa y encontraron mejores transiciones ofensivas, apoyándose en el recambio desde el banco. Sin embargo, Central Entrerriano reaccionó a tiempo, volvió a tomar la delantera y llegó al último cuarto arriba 63-57.

En el tramo final, Depo intentó una remontada con garra y buen ritmo, pero el conjunto entrerriano supo administrar el reloj y selló el triunfo por un ajustado 84-81, en un cierre vibrante que dejó sensaciones positivas para el elenco viedmense.

Los mejores de la noche

En el equipo local se destacaron Nicolas Reynoso con 26 puntos y un perfecto 11-11 desde la línea de libres, y Aquiles Montani, dueño de 21 anotaciones. Lo mejor de Viedma, estuvo en el perímetro con los 17 tantos de Luciano Caceres y Nicolás Paletta.

Colón, la próxima escala

Sin demasiado descanso, Deportivo Viedma jugará este lunes 3 de noviembre a las 21:30 ante La Unión, en Colón. Se trata de un rival conocido para los rionegrinos, que buscarán la primera alegría de la temporada. El martes 4 será día de descanso y el miércoles 5, otra vez a la cancha para visitar a Rocamora, en el cierre de la gira.