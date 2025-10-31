Deportivo Viedma presentó su plantel y arranca la ilusión en la Liga Argentina de básquet

Deportivo Viedma presentó de manera oficial a su plantel profesional y cuerpo técnico de cara a la nueva temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet, en un encuentro que también contó con la participación de la comisión directiva de la entidad. También se dio a conocer la nueva indumentaria deportiva que acompañará al equipo en una temporada llena de lusión.

El equipo de la capital rionegrina es gran progonista de la competencia y en la última edición estuvo muy cerca de adjudicarse el torneo Apertura, por medio pasaporte a la elite. En el segundo cayó ante Racing de Chivilcoy, equipo que finalmente logró ascender. Este año se renuevan las esperanzas, siempre bajo el mando de Guillermo Bogliacino como director técnico.

Agradecidos con el apoyo

El evento contó con la presencia de los legisladores Facundo López, Marcelo Szczygol y Andrea Escudero, junto al intendente de Viedma, Marcos Castro, quienes brindaron su apoyo y acompañamiento al club en el inicio de una nueva etapa deportiva. Desde la institución, se agradeció especialmente a los hinchas, socios y medios periodísticos que se acercaron para compartir este momento tan importante en la historia del Depo.

El plantel y los primeros partidos de la temporada

Nicolás Paletta, Luciano González, Bernardo Ossella, Lucas González, Lisandro Fernández, el venezolano Keiver Marcano y el estadounidense Amen J. Cheeseman conformarán la base del equipo orientado por Guillermo Bogliacino. Joaquín Flores, Elías Yegros, Joaquín Prete -la figura en la histórica conquista del U21-, Matías López, Enzo Lara, Valentín Lengyel, Diego Gutiérrez, Vincent Breit, Alfredo Ventura, Francisco Mereyra y Mariano Cáceres también serán vitales en el proyecto.

Los juveniles vienen de hacer historia y serán vitales en la rotación. (Prensa Deportivo Viedma)

Bogliacino estará a compañado por los asistentes Iván Ludueña y Luciano Prioli, el preparador físico Sergio Tripailao, el utilero Fabio Abeldaño, los kinesiólogos Federico Bravo y Martín Serer, la nutricionista Gianina Montenegro, la psicóloga Maia Arburua y el médico Alejandro Vizcarra.

El debut de Deportivo Viedma en esta temporada será el domingo 2 de noviembre, a las 21, ante Central Entrerriano, en Gualeguachú. El lunes 3 se las verá con La Unión de Colón y cerrará la gira el miércoles 5 ante Rocamora. Después de este periplo visitante, el 11 de noviembre tendrá su primera función en el Cayetano Arias, ante Deportivo Norte.