Lionel Scaloni, cauto ante lo que se viene: «Será un rival duro, nos va a poner las cosas difíciles»

Más allá del claro favoritismo previo de la Selección Argentina de cara al cruce de 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni prefirió ser cauto al referirse al rival de la albiceleste el próximo viernes en Miami, en el inicio de la segunda fase mundialista.

El DT argentino habló en conferencia de prensa tras la gran victoria ante Jordania por 3 a 1, en el cierre del Grupo J, puntualizando que el duelo ante Cabo Verde no será un trámite sencillo para el equipo que busca revalidar laureles.

«Es un buen equipo, que les ha puesto las cosas difíciles a sus tres rivales. Será un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles porque ya se lo hizo a España, que es una de las favoritas, a Uruguay y a Arabia Saudita. Por las cosas que estamos viendo en este Mundial, hay que tener cuidado. Es un equipo rápido, con calidad y bueno», aseguró el entrenador.

El choque ante los africanos se desarrollará el próximo viernes, a partir de las 18 horario local (19 hs en nuestro país), un aspecto que preocupa a Scaloni por el calor extremo al que pueden someterse en esa zona geográfica de los Estados Unidos.

“ES UN RIVAL DURO” Lionel Scaloni analizó a Cabo Verde, el rival de Argentina en 16avos de final de la Copa del Mundo.



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«Vamos a jugar con mucho calor, en un horario difícil de entender, pero han jugado todos así que no nos podemos quejar», destacó.

En cuanto al balance de la primera fase, el DT campeón del mundo mostró su conformismo por lo realizado en los tres partidos, destacando, sobre todo, la chance de haber dado minutos a la mayoría de los jugadores.

«El balance de estos tres partidos es muy positivo. Hemos hecho participar a todos los jugadores, que era una meta que nos planteamos. Vimos que Lautaro y Julián se pueden complementar. Y acá hay que seguir jugando y dando el máximo, como siempre lo hice. Hay que rendir e intentar ganar, como lo han hecho hoy y como lo hacen siempre», recalcó.

Por último, como no podía faltar, una breve reflexión sobre Lionel Messi y su participación ante Jordania, esta vez como suplente, pero otra vez aportando en la red y siendo determinante en campo.

«Hoy podría haber jugado 90 minutos y, sin desmerecer al rival, podría haber agrandado esa leyenda. Pero prefirió que sus compañeros tengan minutos y pensar en lo que viene. Eso habla más que bien de él, porque no piensa tanto en esos números que la gente tanto habla. Eso habla de lo que representa para él la Selección, el grupo y sus compañeros. Después, estoy como ustedes: ya no hay más palabras», cerró.