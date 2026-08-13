Indec publica el IPC de julio 2026: a qué hora se conocerá la inflación nacional y cuándo llegan los datos de Neuquén y Río Negro

Comienza la cuenta regresiva y crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al séptimo mes del año 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, se encargará de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios y lo hará este jueves 13 de agosto.

IPC de julio 2026: a qué hora se conocerá la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec ya tiene los datos y se prepara para la difusión del informe que permitirá ver la evolución económica de julio a nivel nacional. Si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo fue la situación en las provincias de Neuquén y Río Negro.

En base a la información publicada en el INDEC, el próximo informe técnico revelará el dato general del IPC que representa el total de hogares del país.

El primer dato que se conocerá será el de Río Negro que suele publicar su informe a las doce del mediodía. En tanto en Neuquén, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

Cómo fue la inflación de junio 2026 en Neuquén y Río Negro

En la provincia de Neuquén la inflación se ubicó en 2,2% y la variación interanual se ubicó en 36,7%. El registro de junio se ubicó levemente por debajo de lo registrado en mayo, que había sido del 2,3%. Entre los rubros con mayores incrementos aparecieron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles; Salud; Bienes y servicios varios; e Información y comunicaciones.

Por su parte, Río Negro registró en el sexto mes del año una inflación mensual del 1,72%, lo que representó una aceleración en la suba de precios. La variación interanual (junio 2026 versus junio 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 25,85%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 13,34%.

Inflación de julio 2026: el dato negativo que anticipan las consultoras

Las principales consultoras privadas que relevan mensualmente la inflación señalan que el promedio del costo de vida del mes pasado se mantuvo cerca del 2%. Este dato coincide con lo publicado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

La variación se alimenta de un mínimo de proyecciones con piso en 1,8% y otro tanto de evaluaciones por encima de 2%.

Lo cierto es que el dato oficial se revelará este jueves a las 16 en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Mientras tanto, en el Gobierno existe inquietud por la cifra luego de conocerse que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,9%, un salto que no estaba en ninguna proyección.

La suba del dato porteño estuvo influenciado por mayores costos en turismo y el mantenimiento de la vivienda (ajuste en servicios), que si bien pueden tener un componente local son indicadores que son extrapolables a todo el país.

En tanto, los alimentos ascendieron a 1,9%, mientras que los gastos en salud terminaron en 2,4%. Estos son dos rubros que exceden las fronteras de la ciudad de Buenos Aires.

Para la Fundación Libertad y Progreso la inflación de julio se ubicó en 2,1%, al igual que para Eco Go. En cambio Equilibra proyectó un 1,8% y Analytica un 2,2%. La estimación más alta es de LCG que ubicó la inflación en 2,8%.

La tendencia alcista desacredita la promesa del presidente Javier Milei que aseguraba que en agosto de 2026, el índice de inflación empezaría con «cero». Incluso las proyecciones más optimistas indican que a ese porcentaje no se llegaría hasta entrado 2027.