Crown Point mejora su calificación de riesgo en medio de la expansión de la industria petrolera argentina

La mejora de la compañía se produce en un escenario de expansión de la actividad hidrocarburífera argentina. Foto gentileza.

En un contexto de expansión de la producción petrolera argentina y de crecimiento de las inversiones en el sector, Crown Point Energía S.A. informó que la agencia calificadora de riesgo FIX SCR S.A. (afiliada a Fitch Ratings) elevó la calificación de Emisor de Largo Plazo de la compañía a BBB+(arg) desde BBB(arg), y asignó Perspectiva Positiva. Asimismo, subió a A(arg) desde A-(arg) la calificación de las Obligaciones Negociables Clase VI y Clase IX, garantizadas por prenda de créditos.

La decisión refleja la evolución operativa y financiera proyectada para la compañía, en particular la reducción de los costos operativos a US$40 por barril de petróleo equivalente (BOE), las eficiencias implementadas, el aumento de escala y la incorporación de un nuevo activo de mayor rentabilidad. A esto se suman la capitalización por US$30 millones, los resultados netos positivos registrados en el primer trimestre y la mejora de los precios de venta observada desde marzo de 2026.

“Esta mejora en la calificación es un reconocimiento al proceso de transformación que venimos llevando adelante, con una operación más eficiente, una mayor escala y una estructura financiera fortalecida. El foco está puesto en consolidar esta evolución y seguir construyendo una compañía con capacidad de crecimiento sostenible”, destacaron desde la compañía.

Uno de los principales factores considerados por FixScr es la adquisición de participaciones en las áreas El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, en Chubut. Según las proyecciones de la compañía, la incorporación de estos activos permitirá incrementar significativamente los niveles de producción e ingresos de Crown Point, que espera superar los 8.500 barriles de petróleo equivalente por día en 2026, con una participación del petróleo cercana al 90%.

Para ese mismo año, FixScr proyecta ingresos superiores a US$220 millones y márgenes de EBITDA (ingresos antes de los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) mayores al 25%.

La mejora de la compañía se produce en un escenario de expansión de la actividad hidrocarburífera argentina. El crecimiento de la producción, el desarrollo de nuevos proyectos y el aumento de las inversiones están llevando a la industria a una nueva escala, con un mayor protagonismo de los activos de petróleo no convencional y una creciente capacidad exportadora.

En este marco, el desempeño esperado de Crown Point combina crecimiento de producción con una mejora de la estructura de costos. FixScr proyecta que los flujos de caja operativos de la compañía se mantendrán positivos y por encima de los US$40 millones hasta 2027, mientras que los márgenes EBITDA se ubicarían cerca del 20% en 2027, aun considerando precios promedio del petróleo menores a los previstos para 2026.

“El contexto actual de la industria energética argentina abre una etapa de crecimiento en la que la escala y la eficiencia adquieren un rol cada vez más relevante. En Crown Point Energía estamos enfocando nuestros esfuerzos en consolidar los activos incorporados, mejorar su productividad y transformar ese crecimiento operativo en una generación de caja sostenible en el tiempo”, puntualizaron.

La estructura de capital también muestra una evolución favorable. La compañía realizó una capitalización de US$30 millones y FixScr estima que el patrimonio neto alcanzará valores superiores a US$50 millones al cierre de 2026, frente a los US$2 millones registrados a diciembre de 2025.

Asimismo, luego de la capitalización del préstamo de Liminar, la deuda financiera se ubicaba en aproximadamente US$105 millones a julio de 2026, mientras que la calificadora proyecta un cierre de año en torno a US$150-160 millones.

La calificadora, no obstante, mantiene como uno de los principales desafíos de Crown Point la necesidad de continuar reduciendo costos, completar las inversiones comprometidas y refinanciar los vencimientos de corto plazo. En ese sentido, FixScr proyecta que el apalancamiento se mantendrá por debajo de 3 veces en 2026 y en torno a 4 veces hacia adelante.

La asignación de una Perspectiva Positiva por parte FixScr contempla, entre otros factores, que los nuevos activos continúen generando flujos operativos positivos, que las mejoras de eficiencia se traduzcan en mayores niveles de EBITDA y flujo de caja y que la compañía avance en la extensión de los plazos de su deuda. Una mejora adicional de los márgenes y una reducción sostenida de las necesidades de financiamiento podrían derivar en una nueva suba de calificación.