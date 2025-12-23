Los bombos de la Copa Libertadores 2026: Boca es el único argentino cabeza de serie

Ya se conocen 44 de los 48 equipos que disputarán la Copa Libertadores 2026. El repechaje comenzará el 3 de febrero, con la primera de las tres fases previas, y el sorteo se realizará la semana del 18 de marzo, cuando ya estén definidos todos los clasificados.

La fase de grupos comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta fines de mayo. En tanto, la final de la máxima competencia continental está programada para el 28 de noviembre en Montevideo, aunque aún no tiene estadio confirmado.

Boca Juniors, que se clasificó tras terminar segundo en la tabla anual, detrás de Rosario Central, es el único equipo argentino en el bombo 1, gracias a su cuarto puesto en el ranking Conmebol. Comparte ese lote con Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Por otro lado, en el bombo 2 habrá dos argentinos: Estudiantes y Lanús, campeones del Torneo Clausura y de la Copa Sudamericana, respectivamente. En el bombo 3 se destaca la presencia de Rosario Central, mientras que en el bombo 4 aparecen Independiente Rivadavia y Platense, y podría sumarse Argentinos Juniors, en caso de avanzar las dos fases previas que debe disputar.

El Bicho será el primer equipo argentino en debutar: en la fase 2 se enfrentará a Barcelona de Ecuador, definiendo la serie como local. Si es derrotado, quedará sin competencias internacionales, ya que no accedería a la Copa Sudamericana, tal como le ocurrió a Boca este año. Esta serie se disputará entre el 17 y el 26 de febrero.

En caso de avanzar a la fase 3, Argentinos Juniors se medirá con el ganador del cruce entre Botafogo y Nacional de Potosí. Si logra imponerse, integrará el bombo 4 en el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores; si pierde, jugará la Sudamericana. Los partidos se disputarán entre el 3 y el 12 de marzo.

Los bombos, completos

Para el sorteo que se realizará en marzo, las reglas son claras: los equipos de un mismo país no pueden compartir grupo, con la excepción de aquellos que se clasifican desde el repechaje.

Bombo 1 (entre paréntesis, el ranking Conmebol):

Flamengo (2° – campeón)

Palmeiras (1°)

Boca (4°)

Peñarol (5°)

Nacional (8°)

Liga de Quito (10°)

Fluminense (11°)

Independiente del Valle (16°)

Bombo 2:

Libertad (17°)

Estudiantes (18°)

Cerro Porteño (20°)

Lanús (21°)

Corinthians (22°)

Bolívar (23°)

Cruzeiro (29°)

Universitario (32°)

Bombo 3:

Junior (34°)

Universidad Católica de Chile (35°)

Rosario Central (48°)

Independiente Santa Fe (53°)

Always Ready (64°)

Coquimbo (82°)

Deportivo La Guaira (114°)

Cusco (142°)

Bombo 4: