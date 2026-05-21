José Luis Daza confirmó que el FMI hará este jueves la revisión del programa que desembolsará US$ 1.000 millones para Argentina

El viceministro de Economía, José Luis Daza, dio detalles de un nuevo desembolso del FMI. Foto: Gentileza Presidencia.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) analizará este jueves el acuerdo con la Argentina para desembolsar US$ 1.000 millones. El viceministro de Economía, José Luis Daza, comunicó que hoy el directorio del organismo evaluará la segunda revisión del programa vigente con el país.

El funcionario mencionó que en el acuerdo están incluidas como metas la compra de reservas internacionales y el cierre de la arquitectura financiera para 2026.

El FMI hará la segunda revisión del programa con Argentina

“Acabamos, hoy de hecho va a directorio, la segunda revisión del programa con el FMI”, confirmó Daza, citado por Infobae.

El funcionario sumó que el programa financiero para el 2026 está absolutamente cerrado. “La última parte que terminó de cerrarse fueron las garantías: vamos a emitir préstamos con garantías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Agencia de Garantías del Banco Mundial (MIGA) y muy posiblemente con el CAF. MIGA y el Banco Mundial nos van a dar una garantía por USD 2.000 millones”, señaló.

Según marcó el medio de Buenos Aires, las garantías como respaldo para negociar con las entidades bancarias internacionales es una estrategia del área que conduce Luis Caputo para afrontar el pago de los próximos vencimientos.Hay un compromiso para julio por USD 4.200 millones.

“Ya empezamos a trabajar por el programa financiero del 2027 y nuestra intención es llegar al programa financiero de 2027 con un colchón”, anunció Daza.

”La Argentina del futuro, y que ya se está empezando a dar, es una economía en donde la dirigen y la empujan las exportaciones y la inversión. La inversión te aumenta tu capacidad de producir más, tu capacidad de empleo, tu capacidad de pagar salarios más altos. Y las exportaciones te permiten tener los recursos ilimitados porque el mundo desde nuestra perspectiva es infinita», analizó.

Qué había dicho el FMI sobre el nuevo desembolso de dólares para Argentina

Días atrás, la vocera del FMI, Julie Kozack, había anticipado que esta semana se celebraría «una reunión del Consejo. Una vez que el Consejo lo apruebe, se podrá desembolsar U$S 1.000 millones de dólares estadounidenses».

Además, destacó la marcha del plan económico que está instrumentando el presidente Javier Milei: “El programa está produciendo avances importante”, sostuvo.

Respecto de la situación internacional, reveló que el organismo está evaluando que se necesitarán líneas crediticias de entre US$20.000 y US$50.000 millones para asistir a por lo menos 15 países.