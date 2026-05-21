Preocupación por Romina Gaetani en plena gira, antes de llegar a Río Negro: qué le pasó

Las alertas se encendieron en la noche del último miércoles tras una información de último momento difundida en el programa LAM (América TV), que daba cuenta de una presunta descompensación y posterior hospitalización de Romina Gaetani en Carmen de Patagones, antes de llegar a su presentación en Roca (Río Negro).

Romina Gaetani se encuentra recorriendo el país en el marco de la gira de la comedia «El divorcio del año». Sin embargo, frente a los rumores televisivos, fuentes oficiales del entorno de la artista y la producción de la obra dirigida por José María Muscari aclararon a PrimiciasYa la verdadera situación: la actriz no está internada.

Si bien recibió atención médica en el Hospital de Carmen de Patagones, el episodio estuvo vinculado a controles preventivos por su cuadro asmático preexistente y a un retraso logístico del elenco, permitiéndole incluso subir al escenario esa misma noche.

Romina Gaetani y los motivos médicos de su visita al Hospital de Carmen de Patagones

La confusión inicial se generó tras los dichos del panelista Pepe Ochoa, quien afirmó que la función en el sur bonaerense se había demorado debido a un colapso emocional de la protagonista que requirió su estabilización con suero. No obstante, el agente de prensa de la obra brindó una explicación fáctica y detallada sobre la salud de Romina Gaetani.

La actriz venía realizando nebulizaciones constantes durante el viaje debido a un cuadro de asma, que se vio afectado por las bajas temperaturas estacionales y la calefacción del vehículo de traslado.

Al arribar a destino, y tras sufrir un desperfecto mecánico en el motorhome del elenco, personal de una ambulancia revisó preventivamente a Romina Gaetani. Con el fin de llevarle tranquilidad, los profesionales decidieron trasladarla al Hospital de Carmen de Patagones para realizarle estudios de rutina, que incluyeron una placa de tórax, control de temperatura, presión arterial y medición de la saturación de oxígeno, arrojando resultados completamente normales.

La continuidad de la gira teatral y las próximas funciones de Romina Gaetani

Descartado cualquier escenario de gravedad, el equipo de producción confirmó que la actriz se encuentra en óptimas condiciones físicas y con excelente predisposición.

De hecho, a pesar de la reprogramación horaria obligada por el desperfecto del transporte, Romina Gaetani pudo encabezar las dos funciones previstas en Carmen de Patagones ante casi 700 espectadores, finalizando la jornada pasada la medianoche sin ningún tipo de inconveniente.

Lejos de suspender el cronograma, el itinerario de la comedia «El divorcio del año» continuará su curso federal de manera habitual. Así, la obra se presentará este jueves con doble función programada en Roca, provincia de Río Negro.

Con la situación aclarada por las fuentes médicas y técnicas directas, se informó que el paso de Romina Gaetani por el nosocomio respondió a un protocolo de cuidado responsable para resguardar su salud respiratoria frente a las exigencias de la temporada invernal.