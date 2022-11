Los Pumas fueron claramente superados por Gales

Los Pumas no pudieron con Gales en el segundo partido de la gira por Europa.

Luego de la gran victoria de la semana pasada contra Inglaterra por un punto en el primer partido de la gira por Europa, Los Pumas cayeron 20 a 13 contra Gales en el cotejo de hoy.

Los dirigidos por Cheika fueron claramente superados ante un rival de segundo orden en comparación al que tuvo la semana anterior. Argentina no pudo tomar protagonismo y tuvo que correr de atrás durante todo el juego.

La diferencia en el marcador no evidenció las distancias en el desarrollo, que fueron más holgadas en favor de Gales.

Incluso, la visita comenzó ganando con dos conversiones con el pie de Emiliano Boffelli, que le dio continuidad a la gran actuación que había tenido ante Inglaterra, cuando fue decisivo.

Pasada la media hora de partido, Gales revirtió el tanteador con el try de Taulupe Faletau y la conversión de Gareth Anscombe. De ahí en más, el local no abandonó el liderazgo y se fue arriba al entretiempo 10 a 6 por un penal del propio Anscombe.

En el arranque del complemento llegó la jugada que empezó a liquidar la historia. Juan Cruz Mallía falló en un despeje y facturó con el try fácil Tomos Williams.

En el arranque del complemento Cheika movió el banco, pero no la ecuación no cambió. Pese a la amarilla a amarilla para Will Rowlands, que determinó que el anfitrión quedara con uno menos, Rhys Priestland aprovechó un penal y puso el 20-6 a falta de 20 minutos para el cierre.

Recién a 10′ del final, Nahuel Tetaz Chaparro logró apoya en el ingoal rival y Boffelli terminó de decorar el resultado. La victoria de Gales no estuvo en riesgo pese a que solo fue por siete puntos.

Argentina enfrentará a Escocia el próximo sábado en el cierre de su gira de amistosos por Europa.