Los Pumas lograron un histórico triunfo de visitante sobre los All Blacks por 25 a 18

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, venció esta madrugada a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda por segunda vez en la historia, en esta ocasión por 25 a 18, en un partido válido por la tercera fecha del Rugby Championship.

El encuentro se disputó en el Orangetheory Stadium de la ciudad de Christchurch, con parcial favorable para los All Blacks por 15 a 12 al término del primer tiempo.

Con este resultado, Los Pumas son punteros junto a Australia del torneo Rugby Cghampionship.

Los puntos de Argentina frente a los tricampeones del mundo fueron anotados por un try de Juan Manuel González, mientras que Emiliano Boffelli sumó seis penales y una conversión.

Para los All Blacks, marcaron dos tries obtenidos por Samisoni Taukei’aho, Caleb Clarke, mientras que Richie Mo’unga aportó dos penales y una conversión.

Los Pumas que alcanzaron su primer triunfo en tierra neozelandesa, volverán a jugar el sábado próximo nuevamente frente a los All Blacks, por la cuarta fecha del Rugby Championship, en la ciudad de Hamilton.

Con esta triunfo, Argentina es puntero junto a Australia con nueve puntos, Nueva Zelanda 5 y Sudáfrica 4.

