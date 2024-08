Los Pumas van por otro golpe ante los All Blacks en el Rugby Championship: hora, formaciones y tevé

Los Pumas vuelven a verse las caras con los All Blacks y están dispuestos a meter un doblete que sería histórico. Otra vez habrá que madrugar, porque el partido se disputará a las 4:05 de este sábado. Ahora la cita será en Eden Park, donde los dueños de casa buscarán tomarse revancha en la segunda fecha del Rugby Championships 2024.

El sábado pasado, la Selección Argentina sorprendió a Nueva Zelanda con un 38-30 en Wellington, lo que marcó la tercera victoria de Los Pumas ante los All Blacks en la historia. Después de un arranque complicado, con derrota parcial por 10-0, el combinado nacional se acomodó y en el segundo tiempo mostró sus armas para quedarse con una resonante victoria.

Se viene otro haka intimidatorio. Los Pumas están listos para dar otro impacto.

Contepomi mete tres cambios

Felipe Contepomi introducirá tres modificaciones en el XV argentino. Volverá el capitán Julián Montoya, quien se recuperó de un traumatismo costal sufrido en el segundo test contra Francia, hace menos de un mes. El hooker regresará en su partido 98 en el seleccionado: Ignacio Ruiz será suplente y Agustín Creevy se queda afuera de los 23. También ingresará Lucio Sordoni, en lugar de Eduardo Bello; y Joaquín Oviedo irá por Franco Molina.

Formaciones, hora y tevé

All Blacks: Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Caleb Clarke; Damian McKenzie y TJ Perenara; Dalton Papali’i, Ardie Savea (C) e Ethan Blackadder; Sam Darry y Tupou Vaa’i; Tyrel Lomax, Codie Taylor y Tamaiti Williams.

Suplentes: Mark Telea, Anton Lienert-Brown, Cortez Ratima, Sam Cane, Josh Lord, Fletcher Newell, Ofa Tu’ungafasi y Asafo Aumua

Los Pumas: Juan Cruz Mallía; Matías Moroni, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Marcos Kremer; Lucio Sordoni, Julián Montoya (C) y Thomas Gallo

Suplentes: Bautista Delguy, Tomás Albornoz, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Lavanini, Franco Molina, Joel Sclavi, Mayco Vivas e Ignacio Ruiz

Árbitro: Andrea Piardi (Italia)

Estadio: Eden Park, de Auckland, Nueva Zelanda

Hora: 4:05 del sábado

TV: ESPN y Disney+