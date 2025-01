Los que animan a cruzar el mundo para ser parte de la Regata del Río Negro

El encantamiento que produce la prueba de canotaje más larga del mundo, trasciende fronteras. El llamado de la travesía rompe latitudes y cualquier palista que se precie de tal, sabe que para recibirse de domador de río debe desafiar a la Regata al menos una vez en su vida.

La serbia Krisztina Bedocs se animó una vez a cruzar medio mundo para estar en este río y si fuera por ella, sería siempre un viaje de ida. Es que la Regata atrapa, conquista, seduce con sus peligros y siempre invita a volver. «Yo ya vine dos veces y siempre estoy buscando regresar…», nos cuenta con un aceptable español esta palista que es una de las mejores del mundo en la última década.

Krisztina termina de comer su risotto que le suministrará energías para encarar la segunda etapa y acepta la charla con Diario Río Negro. «La Regata es conocida en todo el mundo. Es la más larga, la más exigente y un río como este no se ve en todos lados. Para este año encontré apoyo y acá estoy para correr junto a él». La serbia se refiere a Ángel Beovide Fernández, con quien viene ganando el K2 mixto luego de dos etapas.

El calor aprieta en la Isla Jordán, agregándole una dificultad más al desarrollo de la prueba. «Esta temperatura la sufro un poquito, también los remolinos que tiene el río. Por suerte he tenido compañeros que me ha ayudado con eso cada vez que vine a competir». En las dos ocasiones anteriores acompañó a Julián Algañaras y a Maxi Domínguez.

La serbia Krisztina Bedocs, junto a Ángel Beovide Fernández, al llegar al Náutico de Roca. (Foto: Juan Thomes).

«Desde la primera vez que vine, quedé encantada con el río y también con la gente, que acompaña siempre. No existe en el mundo una prueba que dure tantos días y recorra tantos kilómetros. Eso la hace única», afirma la integrante del bote N°13.

En la misma categoría corre Esteban Torres Piriz, uruguayo que representa a la Escuela Canotaje líder 33 de su país, y que fue invitado por la familia conesina de Monguën Kawen para correr esta Regata. Lo hace junto a Juliana Saunders en la embarcación N°11.

El uruguayo Esteban Torres Piriz corre junto a la conesina Juliana Saunders. Foto. Juan Thomes.

«Es la segunda vez que vengo a correr la Regata. La anterior fue con Pitu Jiménez, también de Conesa, y ahí quedó el vínculo con ellos. Conocí a Juliana y me invitó a compartir el bote para la Regata», cuenta Esteban que tiene una historia muy particular.

El palista oriental después de correr su primera Regata en 2019, ingresó al ejército uruguayo y en el 2022 fue destinado a Africa como parte del ejército de las Naciones Unidas. Permaneció allí por casi dos años y en lo primero que pensó una vez que volvió del Congo, a ese país había sido enviado, fue en volver a disputar la travesía.

«Lo que me motiva es este río, la competencia y el nivel que hay acá. La Regata es la más conocida porque es la más larga del mundo, se sufre pero también se disfruta. De acá me llevé una gran experiencia, poder navegar este río que es tan lindo para remar, allá no tenemos uno tan grande, tan amplio. Vine unos días antes para poder entrenar con Juli y poder acostumbrarme a la corriente y los remolinos».

Esteban Torres es uruguayo, estuvo en Africa junto al ejército de la ONU y regreso para correr la Regata.

Esteban rescata además las amistades que se van forjando después de estar más de una semana dentro de una misma competencia. «Hay una gran camaradería. Reencontrarme con la gente de Conesa fue una gran felicidad, estoy en la casa de Pitu y me recibieron muy bien», agradece Esteban y promete que «para los 50 años desde 33 vamos a venir muchos más».

Regata del Río Negro: hoy se corre la tercera etapa

Hoy desde las 9:30 se disputará el parcial más largo de la Regata del Río Negro. Serán 62 kilómetros que unirán el Náutico de General Roca con el Balneario de la Isla 58 de Villa Regina. Los primeros tardarán paroximadamente 2h50m para llegar a la meta. Mañana habrá descanso y el miércoles la prueba se mudará al Valle Medio