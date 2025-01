La lucha en la vanguardia de la Regata está planteada: otro final explosivo pero con distinto resultado

La Regata del Río Negro va tomando temperatura. No sólo por el intenso calor que tuvieron que afrontar los palistas a lo largo de todo el recorrido de la segunda etapa, sino porque la lucha por la vanguardia en la general y en varias categorías ya empieza a vislumbrar candidaturas.

Muchisima gente se acercó a las orillas del Náutico de Roca para ver el final del parcial que se inició a las 14:30 en la Isla Jordán. Los protagonistas no defraudaron y dieron un gran espectáculo en varias categorías, como sucedió en el sprint final entre los dos botes de punta donde esta vez, a diferencia de lo que sucedió en la primera etapa, fue para Julián Salinas y Juan Ignacio Cáceres.

La dupla que representa a El Biguá y a Canotaje Las Flores metió la punta de la embarcación antes que la de Damián Pinta y Abraham Saavedra, y se tomaron revancha del desenlace de la etapa inaugural.

Hasta antes de Navidad, Salinas iba a encarar la Regata en un K1, donde iba a defender el título logrado el año pasado. Pero lo vio a Cáceres hacer 40 kilómetros durante un entrenamiento, le propuso hacer dupla y cumplidas dos etapas, ya se anotaron como favoritos para lo que viene.

Salinas- Caceres viene dando espectáculo con el bote N° 4 de Pinta- Saavedra.

En el apretado cierre del final, se lo alcanzó a ver a Damián Pinta recriminarle algo a los integrantes del bote N° 6. Al salir del agua, Salinas lo explicó: «Son cosas de la carrera, no pasa nada. Nos decían que los llevábamos contra la boya, pero ayer fue al revés y nosotros no dijimos nada. No pasa nada... La verdad es que tenemos poco espacio para acertarle al paso que hay entre la boya amarilla y la costa. Se podría ampliar un poquito más».

La lucha por la llegar primeros a la meta comenzó a tres kilómetros del puente de Paso Córdoba. Las dos embarcaciones dieron un gran espectáculo. «La estrategia era pasar adelante y aguantar. El otro bote intentó lo mismo y quedó claro que por lo visto ayer y hoy, demostramos que tenemos un nivel muy parecido», agregó Juan Ignacio Cáceres.

Los finales de las dos etapas fueron muy parecidos y según los tiempos oficiales suministrados por la organización, los líderes de la general son Pinta-Saavedra, que aventajan a sus rivales por apenas 9 décimas.

En otras categorías, la lucha en los relojes está muy apretada. Una muestra de ello es el K2 master B, donde Marcos Andía y Elio Rivas superan por apenas un segundo a la dupla compuesta por Hugo Ortega y Jorge Leiva.

Donde también hay una lucha de bote a bote es en la siempre competitiva K1 senior. El neuquino Agustín Jadull se quedó con la primera etapa por muy poco sobre Julián Algañaras, pero este domingo el palista de la Comarca que representa al Naútico Piedra Buena devolvió gentilezas y ahora gana la general por sólo 1,2 segundos sobre el palista de El Biguá.

Julián Algañaras cruza primero la boya amarilla en el Náutico de Roca y se queda con la segunda etapa en K1 senior. (Foto Juan Thomes)

En el K1 master A, la pelea por el 1° también está abierta. El neuquino Pascula Orellana volvió a repetir, ganó dos de dos, pero supera por sólo 1,9 segundos a su escolta, Jonathan Muñoz (Monguën Kawen, de Conesa).