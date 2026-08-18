Lucas Benamo, mentor y coach de Franco Colapinto, en exclusiva con RÍO NEGRO: «Saben que está haciendo las cosas bien»

Es una de las personas de confianza en la vida de Franco Colapinto. Lo vio crecer, madurar y convertirse en profesional del deporte. Por cierto, su labor tuvo mucho que ver en los primeros pasos competitivos del actual piloto de Alpine.

El bahiense Lucas Benamo fue artífice del primer encuentro de Franco con un auto de fórmula. Este era una criatura, apenas tenía 12 años, por lo que hubo que apelar a una mentira piadosa para seguir adelante con la prueba. La misma se concretó y ese suceso, sin saberlo, fue el puntapié de esta maravillosa historia.

«Vos entrevistalo. Acordate que este chico tiene futuro de Fórmula 1», comentó Benamo, allá por 2018, a quien escribe estas líneas.

El vínculo perduró y creció hasta la actualidad, conforme al gradual y notable avance del pilarense en las categorías formativas. De mentor y coach, Lucas se transformó en una suerte de «hermano mayor», como el propio Colapinto lo definió no hace mucho.

Desde el primer día, Benamo, amigo también de su padre Aníbal, acompañando cada paso en la formación de Colapinto.

En diálogo exclusivo con Río Negro, el excampeón de Fórmula Renault Argentina refirió al presente del piloto argentino, que este fin de semana, en medio de los rumores sobre su futuro, vuelve a acelerar en el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1.

«Está mucho más maduro, aunque desde chico siempre estuvo muy centrado. Pero está más grande, con muchas más experiencias vividas y eso le da tranquilidad y le permite pensar distinto arriba y debajo del auto. Está en un momento muy bueno y disfrutando mucho a pesar de las presiones«, contó Benamo, hoy devenido en coach deportivo de jóvenes y talentosos pilotos.

Y recalcó: «Dentro del equipo Alpine saben que está haciendo las cosas bien y se lo hacen saber. Está mucho más consolidado, también tiene muy buena relación con su compañero y eso es clave en el desarrollo del auto. Está muy comprometido con la fábrica, nunca deja nada librado al azar. Lo veo muy completo y sólido en todo«.

Época de Fórmula 3, cuando el sueño de F1 ya no parecía tan lejano. El argentino afrontó dos muy buenas temporadas en la telonera.

A tal punto llega la confianza entre ambos, que Lucas puede darse el lujo de acompañarlo en algunos grandes premios durante la temporada. Tal como ocurrió semanas atrás en Hungría, donde, a pesar del opaco resultado, encontró una versión muy mejorada de su pupilo.

«Si bien el resultado deportivo no fue el mejor, pude apreciar en él que estaba contento y dando su mejor versión. Al haber mejorado el auto en relación al año pasado, se permitió tener mejores desempeños, poder sumar puntos, que lo necesitaba, y también poder trabajar mejor con el equipo. Está más tranquilo y disfrutando cada momento«, recalcó.

Y agregó al respecto: «Ya el año pasado, más allá que el coche no estaba a la altura, se lo vio muy bien y sólido. Pero en esta temporada, el haber empezado desde el principio, como uno de los titulares, le cambió la mente y le permitió trabajar más tranquilo. Eso se vio, porque fue evolucionando mucho con el paso de las carreras, logrando muy buenos rendimientos».

La «mesa chica» de Franco Colapinto en la mayoría de sus competencias. María Catarineu, junto a su esposo Jamie (sus representantes); Miguel (chomba Alpine), su preparador físico, y Lucas Benamo, a su derecha.

«Yo soy optimista»

Los rumores van y vienen. Día a día se crean nuevos capítulos en la novela «renovación de contrato» del argentino Franco Colapinto con el equipo Alpine.

Si bien todavía no llegó el esperado anuncio, todo hace parecer que la extensión del vínculo para la temporada 2027 está al caer. La demora, según se sabe en este mundo de la F1, se debe a las especulaciones del mercado de pases y la posibilidad de retocar contratos y exigir más dinero a los representantes.

¿Llegará el esperado anuncio de Flavio Briatore? Dicen que ya está todo se arreglado, que solo se demora por temas económicos.

Sin querer entrar en ese juego, Benamo opinó al respecto basándose en lo fáctico. Desde su punto de vista, el pilarense tiene crédito suficiente para seguir al mando del segundo Alpine.

«Franco ha hecho méritos para poder continuar y realmente se lo merece. Y por supuesto cuanto antes se anuncie, mejor para el piloto. Yo soy optimista, pero no tengo certeza ni información al respecto«, comentó.

Y concluyó: «Puede estar influyendo en eso que haya tantas butacas todavía sin confirmar para el año que viene. Siempre es algo muy común eso en la F1, sobre todo en este momento del año. Pero después del parate de verano se van a empezar a definir esos asientos y seguramente también la situación de Franco».