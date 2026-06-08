Manchester United quiere a Cuti Romero: ¿se junta con Licha Martínez?

Cristian Romero llegó al Tottenham en 2021, poco después de la consagración de la Selección Argentina en la Copa América. Sin embargo, tras cinco temporadas en Londres, su ciclo en los Spurs parece haber llegado a su fin.

Luego de una floja campaña del conjunto londinense, que evitó el descenso a la Championship en la última fecha de la Premier League, el Cuti estaría dispuesto a evaluar nuevos desafíos y varios clubes importantes siguen de cerca su situación.

Entre ellos aparece Manchester United, que, según informó Gastón Edul en su cuenta de X, prepara una oferta para intentar incorporarlo de manera definitiva.

En caso de concretarse la operación, podría formarse una zaga central argentina en Old Trafford, ya que el surgido en Belgrano compartiría defensa con Lisandro Martínez. Ambos fueron piezas clave en la obtención de la Copa América 2024 y mostraron una gran sociedad cada vez que les tocó jugar juntos.

Actualmente, el defensor que terminó la temporada como titular en el United fue Harry Maguire, quien no fue convocado por la Selección de Inglaterra para disputar el Mundial 2026.

Otro de los clubes interesados en el defensor de 28 años es el Atlético de Madrid, que ya había consultado por su situación a mediados de 2025. De todos modos, todo indica que Romero definirá su futuro una vez finalizada la Copa del Mundo.