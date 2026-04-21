Mastantuono, silbado en el Real Madrid: triunfo 2-1 ante Alavés y descontento en el Bernabéu

Real Madrid consiguió un triunfo ajustado por 2-1 ante Alavés por la fecha 32° de La Liga, pero el clima en el Estadio Santiago Bernabéu volvió a reflejar el mal momento del equipo. En ese contexto, Franco Mastantuono fue silbado por un sector del público tras su ingreso en el complemento.

El juvenil argentino entró a los 13 minutos del segundo tiempo en lugar de Arda Güler y fue uno de los apuntados por los hinchas. Su rendimiento irregular en la temporada lo dejó expuesto en un equipo que no logra cumplir con las expectativas. Además, fue uno de los más perjudicados por la salida de Xabi Alonso, uno de sus principales respaldos y quien lo había convencido de llegar al club.

HUBO SILBIDOS PARA FRANCO MASTANTUONO EN SU INGRESO EN REAL MADRID EN EL BERNABÉU. ¿Opiniones? pic.twitter.com/dSMRH6dHy0 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 21, 2026

El Merengue atraviesa un año complicado: quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions League ante Bayern Múnich, se despidió de la Copa del Rey en octavos frente a Albacete, marcha segundo en La Liga, por detrás de Barcelona y está cerca de cerrar otra temporada sin conseguir un título.

En cuanto al partido, el equipo local se impuso con goles de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, mientras que el descuento llegó en el tiempo adicional a través de Martínez.

¡¡GOLAZO DE VINÍCIUS Y PEDIDO DE DISCULPAS!!



El brasileño sacó un TREMENDO derechazo para el 2-0 de Real Madrid y, lejos de festejarlo, le dejó un mensaje a los hinchas. #LaLigaEnDSPORTS#RealMadridAlavés pic.twitter.com/AoTqLS4vau — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

Mastantuono no fue el único en recibir reprobación: también fueron silbados Mbappé, Vinícius y Eduardo Camavinga, en una muestra del descontento de los hinchas pese a la victoria.