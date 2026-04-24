Servicio a la comunidad: CALF anunció dos cortes de luz programados para el domingo 26 de abril en Neuquén

Servicio a la comunidad de CALF.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo domingo 26 de abril.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el 26 de abril

CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:

Zona 1: desde Planas hasta 12 de septiembre entre Anaya y Gatica

Horario: De 07:00 a 13:30

De 07:00 a 13:30 Motivo: Montaje de estructuras para nueva línea troncal de 1,32 kv que permitirá aumentar la capacidad y mejorar la calidad del servicio

Montaje de estructuras para nueva línea troncal de 1,32 kv que permitirá aumentar la capacidad y mejorar la calidad del servicio Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

Zona 2: barrio Santa Genoveva, desde las calles Amancay hasta Río Atuel entre Islas Malvinas y Avenida San Juan