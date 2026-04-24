Úbeda reveló el secreto del gran presente de Boca: «Es necesario»

Boca goleó a Defensa y Justicia por 4-0 y vive un presente de ensueño. Tras ganar en Florencio Varela, el Xeneize llegó a 14 partidos invicto, acumuló su cuarta victoria consecutiva como visitante en el Apertura y lidera junto a Estudiantes en la zona A.

Luego del triunfo, Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa y destacó el nivel de sus dirigidos: «Hicimos un partido inteligente, fuimos ordenados y encontrando el rumbo del partido. En el segundo tiempo entendimos que necesitábamos un volante más y ahí encontramos el desequilibrio enseguida. Es bueno que hayan marcado casi todos los delanteros el gol otra vez. Mantuvimos el cero en el arco nuevamente, estamos contentos», remarcó.

Milton Giménez abrió el marcador en la goleada

El Sifón también detalló cuál es el objetivo de su equipo: «Este Boca está para seguir compitiendo cada partido como si fuese una final«.

Además, recalcó la importancia de la rotación en esta seguidilla de partidos: «Si queremos ser competitivos en ambos torneos, es necesario. Le damos importancia y atención a todos los jugadores. A partir de ahí, vamos a seguir compitiendo«.

Por último, el DT dejó en claro que Boca debe seguir en este camino: «No nos podemos dar el lujo de descansar pensando lo que tenemos por delante. Evaluamos mucho la recuperación, mañana vamos a volver a entrenar»

El Xeneize ya cambia el chip y se enfoca en la Copa Libertadores. El próximo lunes viajará a Brasil para enfrentar el martes a Cruzeiro desde las 21:30 por la tercera fecha.

En Belo Horizonte, Úbeda volverá a la base titular: habrá nueve cambios con respecto a la victoria ante Defensa y solo se mantendrán Leandro Brey y Milton Delgado. Boca tratará de traerse un triunfo que encamine su clasificación a la segunda fase del torneo continental. Luego, tendrá el cierre de la primera fase del Apertura frente a Central Córdoba en Santiago del Estero.