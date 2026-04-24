Robó una camioneta y disparó al aire en el oeste de Neuquén: terminó demorado tras una persecusión

Un hombre fue demorado en Neuquén tras disparar al aire en cercanías de la Escuela Primaria 347 desde una camioneta que había sido robada. El hecho ocurrió en plena tarde de este jueves y la Policía secuestró el arma de fuego y el vehículo después de una persecusión.

Según informó la Policía del Neuquén, el hecho comenzó minutos antes de las 16 cuando el Centro de Monitoreo Urbano detectó al conductor de una Citroën Berlingo azul que disparó al aire en la esquina de Cabellera del Frío y Delegados Territoriales Neuquinos.

Disparos al aire desde camioneta robada activaron operativo policial en Neuquén

La alerta fue comunicada a móviles de la zona y efectivos de la Comisaría 18, quienes iniciaron un patrullaje en el sector. Minutos después ubicaron al vehículo en la calle 1° de Enero.

Al intentar identificar al conductor, el hombre bajó de la camioneta e intentó escapar. Luego, ingresó a viviendas de la zona y huyó por los techos, mientras los policías montaban un operativo cerrojo para evitar su fuga.

El procedimiento permitió mantener localizado al sospechoso y concretar su demora en inmediaciones del barrio 192 Viviendas, con la intervención de distintos efectivos.

La camioneta Citroën Berlingo que había sido robada.

Como resultado, el vehículo fue secuestrado y trasladado a la sede policial. Después, en una requisa ordenada por la Justicia, se halló un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con municiones en su interior.

Al mismo tiempo, se informó que personal de Criminalística realizó peritajes para determinar la presencia de residuos de disparo en el demorado cuyos resultados serán incorporados a la causa en curso.

La Policía informó que el dueño de la camioneta radicó la denuncia y se constató que el vehículo había sido sustraído previamente. Dado esto, la Fiscalía dispuso actuaciones por hurto de vehículo y portación ilegal de arma de fuego.