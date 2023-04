Maxi Morales ganó el XTerra Argentina y clasificó para el Mundial

Maxi Morales lo hizo de nuevo. Alcanzó una espectacular victoria en la sexta edición del XTerra Argentina que se disputó esta mañana en San Juan. El inoxidable triatleta consiguió el pasaporte para participar del Mundial, donde logró un título y una medalla de bronce.

Morales, quien está en la parte final de su notable campaña deportiva, una vez más ratificó su vigencia, que no tiene fecha de vencimiento. Una vez más superó a rivales muchos más jóvenes con un notable rendimiento.

El Correcaminos sumó su segundo triunfo en fila en el XTerra, ganando tanto la general como la categoría de 45 a 49 años, logrando su objetivo de clasificar para la próxima edición del Mundial, que se disputará en Italia, para lo cual afrontará una nueva prueba, la que conseguir el presupuesto para poder participar.

La prueba comenzó con el tramo de natación en aguas del Dique de Ullúm, con 1,5 kilómetros, siguió con el mountain bike, con un recorrido de 30 kilómetros en el circuito Las Tapias y se definió con el pedestrismo, a través de 10 kilómetros en el complejo Del Bono Beach.

“Volví a ganar el XTerra, no lo puedo creer, no entiendo como se dan estos resultados. Tal vez el secreto sea la perseverencia, las ganas de ser mejor cada dia. Estoy feliz por mi gente, por lo que me apoyan y por la gente que me quiere, que se alegra de mis triunfos”, reconoció Maxi.

En la general, Morales se impuso con un tiempo de 2h 27m 49s. Luego se ubicaron Fabio Figueroa, a 2m 10s; Alejandro Bulacio, a 2m 31s; Francisco Moisés, otro de los regionales que cumplieron un destacado trabajo; Luciano Frías, y Alejandro Mendoza.

Erika Simón ratificó que está en un gran nivel y se quedó con un valioso triunfo en damas en una nueva edición del XTerra Argentina, que se disputó en San Juan. Gentileza.

Más de 600 atletas de Estados Unidos Chile, Uruguay, Perú, Brasil y Argentina participaron de las diferentes modalidades que tuvo el XTerra en San Juan, donde se lució Erika Simón, quien logró la victoria en la general de damas, con ujn tiempo de 3h 04m 42s, escoltada por Cecilia Peralta y Paula Moschella.