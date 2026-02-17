Mbappé apuntó contra Prestianni: “Le dijo mono a Vini cinco veces, no merece jugar más la Champions”

Luego del triunfo 1-0 del Real Madrid sobre el Benfica en el UEFA Champions League, la polémica por el presunto episodio de racismo tomó aún más fuerza por las declaraciones de Kylian Mbappé.

El delantero francés apuntó directamente contra el futbolista del conjunto portugués y fue contundente: “El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, dijo que Vini es un mono cinco veces. Yo lo escuché”.

Mbappé, visiblemente molesto por la situación que tuvo como protagonista a Vinícius Júnior, redobló la apuesta y pidió una sanción ejemplar. “Este jugador no merece jugar más la Champions League. Hay que hacer algo”, sentenció.

“El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, dijo que VINI ES UN MONO 5 VECES. Yo lo escuché.



Este jugador NO MERECE JUGAR MÁS LA CHAMPIONS LEAGUE. Hay que hacer algo”.



Kylian Mbappé. ⚠️🇫🇷🇦🇷pic.twitter.com/fzNGCzz2Gd https://t.co/LRoKU5x2Zx — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 17, 2026

El reclamo del francés se dio después de que Vinícius denunciara ante el árbitro que Gianluca Prestianni —quien utilizó la camiseta para cubrirse la boca en el cruce— le habría dicho «mono» luego de que el brasileño festeje el golazo que marcó en el inicio del complemento.

El juez activó el protocolo correspondiente y realizó el gesto oficial por un posible incidente de discriminación, aunque el partido continuó tras una breve interrupción. Además, durante el partido, Mbappé le dijo al argentino: «Eres un p… racista».

Hasta el momento no hubo un comunicado oficial por parte de la UEFA ni del Benfica sobre lo ocurrido, pero la situación podría derivar en una investigación formal en las próximas horas.