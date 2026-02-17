Vinicius Jr acusó a Gianluca Prestianni de haberle dicho «Mono» en Real Madrid-Benfica

Por el repechaje de la Champions League, correspondiente a los 16avos de final, el Real Madrid visita al Benfica en el Estádio da Luz.

En el segundo tiempo, el conjunto merengue se impone 1-0 gracias a un golazo de Vinícius Júnior a los 5 minutos del complemento. El brasileño encaró de izquierda hacia el medio y, en el vértice del área, sacó un derechazo que se clavó en el ángulo del segundo palo, inatajable para Anatoli Trubin.

El tanto llegó tras varios cruces calientes. Vinicius ya había tenido encontronazos con Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni antes de abrir el marcador. Y tras el festejo, volvió a cruzarse con los argentinos en medio de un clima tenso.

La situación escaló cuando, ya con los equipos posicionados para la reanudación, Vinicius corrió hacia el árbitro para advertirle que Prestianni le habría dicho “mono”. Acto seguido, el delantero se dirigió al banco de suplentes y pidió que se revisara la acción en el VAR, manifestando que no quería continuar jugando.

ATENCIÓN: tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un "incidente de racismo".



Sin embargo, en las imágenes no logró detectarse con claridad lo que dijo el ex Vélez Sarsfield —quien se cubrió la boca con la camiseta— y el episodio no pasó a mayores. Tras una breve interrupción, el encuentro se reanudó con normalidad, aunque con un clima claramente enrarecido en Lisboa.