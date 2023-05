Messi tiene todo acordado en Arabia, según medios franceses: cuál sería el «millonario» acuerdo

Medios franceses aseguran que el astro argentino Lionel Messi seguirá su carrera en Arabia Saudita, en el Al Hilal dirigido por su compatriota Ramón Díaz, con un contrato exorbitante mientras el Barcelona de España espera la aprobación de LaLiga para poder repatriarlo. Su papá salió a desmentirlo. Qué hará el «10» de la Selección Argentina.

La noticia, que días atrás había surgido del programa español «El Chiringuito», se hizo eco en Francia, donde afirman que el capitán de la Selección argentina se mudará al equipo de Ramón Díaz a cambio de 400 millones de euros anuales, una cifra superior a la que percibe el portugués Cristiano Ronaldo en su paso por el Al-Nassr del mismo país.

Según L’Equipe, prestigioso medio deportivo de Francia que sigue de cerca al zurdo desde que es futbolista de PSG, en las últimas semanas Jorge Messi, representante de Lionel, estuvo negociando en esa tierra el futuro deportivo de su hijo.

El vínculo sería con Al-Hilal, el club más exitoso del país, campeón actual de la liga saudí y finalista de la Liga de Campeones asiática. Actualmente, Ramón Díaz dirige el club junto a su hijo.

La posible llegada de Messi a Arabia despertó las críticas de algunas figuras futbolísticas como el exdelantero Marco Van Basten, quien expresó: «No lo entiendo. Ir para ganar mucho dinero que ya se ha ganado antes, eso me parecería miserable. Messi tiene que hacer las cosas que ama, tiene que ser su propio jefe».

No obstante, el entorno de la «Pulga» sostiene que el rosarino esperará al final de la Ligue 1 para definir qué hará de su futuro al culminar su vínculo con el Paris Saint Germain de Francia, con el objetivo de consagrarse campeón en el torneo francés.

Barcelona, por su parte, sueña con incorporarlo nuevamente pero aún no logra sortear las trabas de LaLiga, que debe aceptar el plan de viabilidad con el que el club buscará reducir los gastos para poder llevar refuerzos en el próximo mercado de pases.

La decisión de LaLiga se conocería recién la semana próxima, por lo que en Barcelona deberán esperar para saber si tienen luz verde para apuntar todos los cañones para sumar al ídolo del conjunto catalán y contentar a los hinchas, que se manifestaron en el Camp Nou en los últimos partidos coreando el apellido del argentino.

Messi a Arabia: su padre niega rotundamente que Lionel haya llegado a un acuerdo con el Al Hilal

Lionel Messi no llegó a ningún acuerdo con el Al Hilal, de Arabia Saudita, ni con ningún otro club, y recién definirá su futuro una vez que culmine la Ligue 1 francesa, en la que está próximo a ser campeón con París Saint Germain, según lo afirmó hoy Jorge Messi, padre y representante del capitán del seleccionado argentino.

«No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG», informó el padre de Messi en su cuenta de la red social Instagram.

La nota además agregó: «Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión. Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada».

La información de un acuerdo de Messi con Al Hilal fue dado a conocer hoy por una agencia internacional, que citó a una fuente árabe y tuvo un notable eco en la mayoría de los medios de todo el mundo.

«Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones… No querrán que una verdad les arruine ‘sus noticias'», argumentó Jorge Messi.

Pese al fuerte interés de Arabia Saudí por reunir en la liga de su país a Messi con Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al-Nassr, Messi y su entorno desean permanecer en la élite futbolística, el nivel europeo, pese a 400 millones de euros por temporada que ofrecerían los asiáticos.