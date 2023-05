Lionel Messi ganó el Premio Laureus al «Mejor deportista del 2022»: «Es para toda Argentina»

En medio de la fuerte interna con el París Saint-Germain (PSG), Lionel Messi logró sumar un nuevo trofeo para su colección personal. El astro argentino fue galardonado como «Mejor deportista del 2022» en la entrega de los Premios Laureus que se realizó hoy en Francia.

La ceremonia es catalogada como el «Oscar» de los Deportes y su organización se encuentra a cargo de la Academia Laureus World Sports. En esta edición habían difíciles contrincantes que se disputaban el reconocimiento, entre ellos, el tenista español Rafael Nadal y su compañero Kylian Mbappé.

“Es un honor compartir nominación con todos estos enorme deportistas a los que admiro muchísimo, cualquiera podría haber ganado”, advirtió la Pulga tras recibir el premio.

🏆 Lionel Messi is the 2023 Laureus World Sportsman of the Year.



The iconic footballer reached even greater heights last year, when he inspired @Argentina to a historic third @FIFAWorldCup triumph. 🇦🇷#Laureus23 pic.twitter.com/kE0N7XzC1h